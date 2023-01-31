Заявление, которое не очень понравится Украине, было сделано во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Японию

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Как бы мимоходом, во время своего зарубежного турне по стране восходящего солнца - Японии, греческий премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал, что его страна не собирается поставлять танки Leopard 2 своей армии на Украину.

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Наша поддержка Украины не ослабнет, но вот за счёт заметного потенциального сокращения обороноспособности Греции никакой военной помощи восточноевропейской стране оказываться не будет. Тем более Греция уже передала украинской стороне свои бронированные машины пехоты (которые также прекрасно горят как турецкие, так прочие БМП стран НАТО в окрестностях Артёмовска) заявил греческий чиновник.





Leopard 2 греческих вооруженных сил. Источник фото: armyrecognition.com





И как вы понимаете, на самом деле греческий лидер ни капельки не лукавит. Его страна одной из первых без всяких на то просьб передала через территорию Польши около 40 тонн боевой техники (прим. автора, странно что так Греция измеряет свои поставки, обычно в тоннах измеряют металлолом, что не отрицает того факта, что большинство из поставленного уже наверняка превратилось в тот же металлолом, тихо ржавеющий в степях Запорожья и городах донбасской гряды)





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А на самом деле Мицотакис не так уж и не прав, ведь за всеми военными телодвижениями Греции внимательно следит Турция, такой же член НАТО, как и греческая республика. И неровен час, грекам самим пригодятся Леопарды устаревших "ревизий", но по большому секрету, они не сильно помогут выстоять против турецкой армии, которая является одной из крупнейших армий НАТО.