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Германия передаст Украине 88 устаревших танков Leopard 1, находящихся в запасе
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   В Киеве могут начинать радоваться, правда не очень сильно: немцы приняли решение передать танки Leopard, аж 88 штук, правда есть небольшой нюанс - бронированные машины даже не устаревшей версии 2А4, а куда хуже - Леопарды первого поколения - Leopard 1. Причем снятые с хранения.

почитать по теме: Зачем Украине передают так много танков Leopard 2, к чему нужно быть готовым России

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   Экспортное разрешение от правительства ФРГ наконец получено, и теперь дело "за малым": танки, долгое время стоявшие в холодных боксах, нуждаются в тщательном ремонте и переоснащении. 

   Новости о передаче Украине танков подтвердил Штеффен Хебештрайт - "легальный" представитель федерального правительства. 


Leopard 1A5. Источник фото: kmweg.com


   Кстати, танки нуждаются не только в капитальном ремонте, но и в боеприпасах, поставки с которыми под большим вопросом. 

   Ах да. Эти танки - "не дарят". Украина их должна купить.

    Вот такая вот оказия. 

   Немногим ранее немцев все-таки "дожали" и они пообещали передать 14 бронированных машин "посвежее" - 14 ОБТ Leopard 2A5.

   А в качестве бонуса Германия пообещала выкупить у Катара ЗСУ "Гепард" для ВСУ. 

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   И по поводу проблем с боеприпасами для танков первого поколения Леопардов. Оказывается, устаревшие модели "Леопардов" применяют снаряды иного калибра, нежели новые версии, поэтому может случиться "снарядный голод".

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