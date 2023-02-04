Танки Леопард 1 "изымут" из запасов промышленности, после чего проведут ремонт и возможно - переоснащение

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В Киеве могут начинать радоваться, правда не очень сильно: немцы приняли решение передать танки Leopard, аж 88 штук, правда есть небольшой нюанс - бронированные машины даже не устаревшей версии 2А4, а куда хуже - Леопарды первого поколения - Leopard 1. Причем снятые с хранения.

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Экспортное разрешение от правительства ФРГ наконец получено, и теперь дело "за малым": танки, долгое время стоявшие в холодных боксах, нуждаются в тщательном ремонте и переоснащении.

Новости о передаче Украине танков подтвердил Штеффен Хебештрайт - "легальный" представитель федерального правительства.





Leopard 1A5. Источник фото: kmweg.com





Кстати, танки нуждаются не только в капитальном ремонте, но и в боеприпасах, поставки с которыми под большим вопросом.

Ах да. Эти танки - "не дарят". Украина их должна купить.

Вот такая вот оказия.

Немногим ранее немцев все-таки "дожали" и они пообещали передать 14 бронированных машин "посвежее" - 14 ОБТ Leopard 2A5.

А в качестве бонуса Германия пообещала выкупить у Катара ЗСУ "Гепард" для ВСУ.

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И по поводу проблем с боеприпасами для танков первого поколения Леопардов. Оказывается, устаревшие модели "Леопардов" применяют снаряды иного калибра, нежели новые версии, поэтому может случиться "снарядный голод".