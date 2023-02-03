То что держать оборону против российской армии не то что в поле, но и даже в плотной оборонительной городской среде отнюдь "не сахар" - делятся своими охами и ахами военнослужащие украинской армии в личных профилях социальных сетей. Обстрелы настолько тяжелые и непрерывные, что обороняющаяся сторона безвылазно проводит по нескольку суток в подвалах, и нет даже "пяти минут", чтобы "сходить до ветру" (справить физиологические потребности).
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Залпы не прекращаются ни на минуту, а для создания необходимой отнюдь "недомашней атмосферы", постоянно действуют рейдовые подразделения штурмовых групп.
Подвал "Азовстали". Источник фото: ria.ru
Ни для кого не секрет, что любимая огневая точка ВСУ, это оборудованные лежбища в многоквартирных жилых строениях, где после попадания по оборонительной ячейке, появляется куча роликов, где якобы злые русские стреляют по мирным жителям и домам.
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Но весь секрет в том, что мирные жители городов Донбасса - это прекрасный живой щит для "защитников незалежности", которые поэтому и "селятся" в жилые дома.
Правда для военнослужащих Украины появилась "минутка оптимизма" - скоро город попадет в оперативное окружение, а там и до полного огневого мешка недалеко, где у не успевших убежать будет бинарное решение - либо сдаться, либо как в Соледаре...