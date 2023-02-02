Лучший образец как надо проводить тактическое контрнаступление после многочисленных атак противника продемонстрировали воинские подразделения армии России на сватовском направлении в последних числах января.
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Удачный "контрнаступ" провели в районе "треугольника" сел в 25 километрах от Сватово.
Российские бойцы одного из подразделений 144-й мотострелковой дивизии используя самоходные варианты "зверобоев" в мире ПТРК - "Корнет" и "Штурм-С", провели успешный штурм позиций окопавшихся на сватовском направлении бойцов 92-й бригады ВСУ.
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Операторы противотанковых комплексов вывели из строя БТР M113 американского производства и подбили около 3 БМП-2 украинской армии, после чего развивая достигнутый успех, в дело включилась российская артиллерия, успешным огнем которой были ликвидированы и отправлены на свалку военного металлолома миномёты MO-120-RT-61 (которые, в свою очередь, были подарены французами). Потери ВСУ составили до половины мотострелковой роты.
Украинский танкист перед переброской под Сватово. Источник фото: tvzvezda.ru
Кроме этого, была "купирована" угроза со стороны резервных сил украинских военнослужащих, находящихся на подступах к Сватову, когда по подкреплениям был произведен ураганный артиллерийский огонь, помешавшим ввести в бой воинские формирования уже 14-й механизированной бригады ВСУ.
Результатами успешной воинской операции стало занятие плацдарма для потенциально успешного наступления на Новосёловское.
Иначе успех можно выразить в "километраже": всего за пару дней российские бойцы смогли "отжать" 3 километра вражеской территории, что весьма существенно в рамках штурмов многочисленных населенных пунктов.