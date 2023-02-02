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Марш-бросок как в голливудском боевике - Войска РФ совершили трёхкилометровый бросок под Сватово
В ходе успешного контрнаступления российские войска смогли продвинуться на 3,5 километра
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   Лучший образец как надо проводить тактическое контрнаступление после многочисленных атак противника продемонстрировали воинские подразделения армии России на сватовском направлении в последних числах января.

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   Удачный "контрнаступ" провели в районе "треугольника" сел в 25 километрах от Сватово.

   Российские бойцы одного из подразделений 144-й мотострелковой дивизии используя самоходные варианты "зверобоев" в мире ПТРК - "Корнет" и "Штурм-С", провели успешный штурм позиций окопавшихся на сватовском направлении бойцов 92-й бригады ВСУ. 

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   Операторы противотанковых комплексов вывели из строя БТР M113 американского производства и подбили около 3 БМП-2 украинской армии, после чего развивая достигнутый успех, в дело включилась российская артиллерия, успешным огнем которой были ликвидированы и отправлены на свалку военного металлолома миномёты MO-120-RT-61 (которые, в свою очередь, были подарены французами). Потери ВСУ составили до половины мотострелковой роты.



Украинский танкист перед переброской под Сватово. Источник фото: tvzvezda.ru


  Кроме этого, была "купирована" угроза со стороны резервных сил украинских военнослужащих, находящихся на подступах к Сватову, когда по подкреплениям был произведен ураганный артиллерийский огонь, помешавшим ввести в бой воинские формирования уже 14-й механизированной бригады ВСУ.

   Результатами успешной воинской операции стало занятие плацдарма для потенциально успешного наступления на Новосёловское. 

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   Иначе успех можно выразить в "километраже": всего за пару дней российские бойцы смогли "отжать" 3 километра вражеской территории, что весьма существенно в рамках штурмов многочисленных населенных пунктов.

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#сватово
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