Продвижение к этому городу продолжилось после захвата очередного опорного пункта ВСУ

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Хотя Артёмовск еще не взят, но близок к попаданию в оперативное окружение, а тем временем штурмовые отряды "музыкантов" подступают к Северску, благодаря тому что очередной ротный оборонительный район ВСУ был взят атакой. Что в свою очередь позволило расширить плацдарм подле реки Бахмутовка.

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Не стихает и накал яростных сражений и на артёмовском фронте, где после сдачи Благодатного противником, штурмовые группы клиньями с трех направлений подошли к очередному населенному пункту, где за владение Парасковиевкой начались боестолкновения. Когда сельское поселение будет захвачено, подразделения российской армии смогут взять под свой контроль трассу ведущую к Славянску.





Источник фото: rueconomics.ru





Слово противнику. Военнослужащие ВСУ говорят, что единственная дорога из Константиновки в Артемовск простреливается со всех сторон российской артиллерией, а добраться до города можно лишь через село Хромово.

Совсем нетрудно предсказать последующие шаги развития событий: всё пройдет по сценарию Соледара - либо выбрать отступление, либо погибнуть в сражениях с закаленными в городских боях подразделениями вагнеровцев.

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Бои за город и в его предместьях длятся на протяжении 6 месяцев, где в ходе боев катастрофически поредели кадровые, прошедшие АТО и СВО части ВСУ, что значительно затруднит снабжение мотивированным стойким контингентом силы предполагаемого контрнаступления украинской армии.