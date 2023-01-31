Американцы, пытаясь купировать российское наступление, которое они же и прогнозируют то ли в феврале, а то ли в марте нынешнего года, в спешном порядке начинают "вертеться как уж на сковороде", отправляя на Украину всё новое и новое наступательное вооружение, в частности? боевые машины пехоты - "Bradley". Данные обнародовало Транспортное командование армии США, так называемое TRANSCOM.
реклама
M2 Bradley. Источник фото: rg.ru
В ответе сообщается, что бронированный груз отбыл из Норт-Чарльстона, города в Южной Каролине, а сами БМП должны послужить в качестве значительно увеличивающих наступательные возможности боевых машин.
|По теме: На что способны американские и европейские БМП и БТР Страйкер, Брэдли, Мардер и AMX
Сама же поставка входит в пакет январской военной помощи на 2,8 млрд долларов.
Всего машиной управляют 3 членов экипажа, а в качестве "дополнительной нагрузки" может перевозиться 6 пехотинцев в отделении десанта. Данная БМП не новая, начала выпускаться еще в 1981 году и к настоящему времени известно о порядка 9700 единиц различных версий и модификаций. Bradley имеет опыт боевого применения, где прошла "боевые дороги" в Ираке и Афганистане.