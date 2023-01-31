Данная информация поступила из "первых уст" - Транспортного командования ВС США.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Американцы, пытаясь купировать российское наступление, которое они же и прогнозируют то ли в феврале, а то ли в марте нынешнего года, в спешном порядке начинают "вертеться как уж на сковороде", отправляя на Украину всё новое и новое наступательное вооружение, в частности? боевые машины пехоты - "Bradley". Данные обнародовало Транспортное командование армии США, так называемое TRANSCOM.

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M2 Bradley. Источник фото: rg.ru





В ответе сообщается, что бронированный груз отбыл из Норт-Чарльстона, города в Южной Каролине, а сами БМП должны послужить в качестве значительно увеличивающих наступательные возможности боевых машин.





Сама же поставка входит в пакет январской военной помощи на 2,8 млрд долларов.

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Всего машиной управляют 3 членов экипажа, а в качестве "дополнительной нагрузки" может перевозиться 6 пехотинцев в отделении десанта. Данная БМП не новая, начала выпускаться еще в 1981 году и к настоящему времени известно о порядка 9700 единиц различных версий и модификаций. Bradley имеет опыт боевого применения, где прошла "боевые дороги" в Ираке и Афганистане.