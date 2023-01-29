На Украине очень любят показывать "большую эффективность" ВСУ, даже если это слепленный на коленке фейк с элементами "театра", и делается это не из-за любви к "искусству", а банально выклянчить бурный поток западного финансирования (можно украсть) и поставок военной техники (которую можно взять и продать в другие страны, чем и занимаются успешно). Поэтому не стоит удивляться поставленной "на конвейер" информации о якобы сбитых российских ракетах во время уничтожения критической инфраструктуры. "На земле" фабрикация происходит уж совсем топорно: берется уничтоженная украинская техника, на которой отчетливо виден украинский камуфляж или страна происхождения - Запад, и на голубом глазу утверждается, что это техника России. Или бывает так: "сбили" российский самолет, а почему-то погиб украинский летчик.
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Су -25 Украинских ВВС. Источник фото: Википедия
Помните эту новость, когда по ошибке украинское ПВО сбило свой же самолет, но на радостях выдало его за самолет российских ВКС. Но через пару дней признали свою ошибку.
В результате акта дружественного огня был уничтожен штурмовик украинских ВВС Су-25 и погиб командир авиазвена - майор Даниил Мурашко.