Что такое ограниченная версия "программы", наглядно в "реалити-режиме" продемонстрировала Америка, решившая поставить на Украину "залоченные" Хаймарсы. Инженеры корпорации Lockheed Martin "поднастроили" софтовую и "железную" составляющую управляемых ракет HIMARS так, что дальность полета снарядов значительно сократилась. Точнее чтобы дальности пуска этого РСЗО не хватало для поражения целей на территории России.
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Пуск ракеты ATACMS
Подобное решение было принято для избегания полномасштабного конфликта между Россией и США.
Всего же на территорию "Незалежной" было поставлено не менее 20 Хаймарсов, которые и были с принудительно "урезанным" функционалом. Все это касается и так называемых ATACMS, дальность которых как раз и составляет 300 километров. (примечание автора - официальных сведений о поставке этой версии дальнобойных ракет не поступало).
Еще более хитрая версия гласит, в случае если Украина "нелегально" добудет ракеты ATACMS где-то, то украинская версия РСЗО HIMARS просто не сможет их запустить.