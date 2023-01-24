Про письмо "бабушке", а точнее "дедушке" - рассказал министр обороны Польши - Мариуш Блащак

Не мытьем так катаньем амбициозная Польша решила таки "достать" Германию, но пока что более цивилизованными и "законопослушными" способами, такими как письменное обращение.

реклама

В письме указано, что если ФРГ сама не хочет делиться, то вместо бюргеров это могла бы сделать Польша. Благо какой-никакой танковый зверинец из немецких Leopard у наследников легендарного Болеслава I Храброго имеется.





Leopard в зимнем камуфляже. Источник фото: rare-gallery.com





Про письменный запрос стало известно от Мариуша Блащака, руководителя польского оборонного ведомства, который и рассказал, что письмо уже "доставлено" адресату. Немцам, кроме того, Блащак посоветовал не медлить Германии по присоединению к так называемой коалиции, поддерживающей Украину танками семейства Leopard. И все это выдается "под соусом" безопасности объединенной Европы. Хотя кто напал на ту Европу - вопрос требует уточнения и долгих разбирательств.

И словно желая поддержать своего польского коллегу, "отозвалась" немецкая Анналена Бербок, высказавшая мнение, что якобы Берлин "не против" польских хотелок по поводу взять да передать польские Leopard Украине.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Смех смехом, а Украина долгое время запрашивает немецкую чудо-машину. Но воз и ныне там, так как Германия не может согласовать поставки со своими европейскими "друзьями". Но как мы понимаем, не больно-то и хочет.