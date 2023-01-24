Не мытьем так катаньем амбициозная Польша решила таки "достать" Германию, но пока что более цивилизованными и "законопослушными" способами, такими как письменное обращение.
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В письме указано, что если ФРГ сама не хочет делиться, то вместо бюргеров это могла бы сделать Польша. Благо какой-никакой танковый зверинец из немецких Leopard у наследников легендарного Болеслава I Храброго имеется.
Leopard в зимнем камуфляже. Источник фото: rare-gallery.com
Про письменный запрос стало известно от Мариуша Блащака, руководителя польского оборонного ведомства, который и рассказал, что письмо уже "доставлено" адресату. Немцам, кроме того, Блащак посоветовал не медлить Германии по присоединению к так называемой коалиции, поддерживающей Украину танками семейства Leopard. И все это выдается "под соусом" безопасности объединенной Европы. Хотя кто напал на ту Европу - вопрос требует уточнения и долгих разбирательств.
И словно желая поддержать своего польского коллегу, "отозвалась" немецкая Анналена Бербок, высказавшая мнение, что якобы Берлин "не против" польских хотелок по поводу взять да передать польские Leopard Украине.
Смех смехом, а Украина долгое время запрашивает немецкую чудо-машину. Но воз и ныне там, так как Германия не может согласовать поставки со своими европейскими "друзьями". Но как мы понимаем, не больно-то и хочет.