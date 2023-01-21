Самая известная криптовалюта планеты сразу подорожала на весомые 10%

Кто бы мог подумать, несмотря на весь негатив и откровенный "скам" различных криптовалютных онлайн-институтов, с "неожиданным" закрытием биржи FTX и последовавшим за всем этим валом аналогичных обанкротившихся фирм и фирмачек, несмотря на весь этот токсичный фон, биткоин взял да вырос. Причем значительно, причем "пробив" психологическую отметку в 23 000 долларов, когда только недавно стоил меньше 20 000 в вечно американской валюте.

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Источник фото: ru.tradingview.com





По итогам сегодняшних торгов известная криптовалюта выросла на весомые 10 процентов. "Засвидетельствовала" значительный рост - биржа Coindesk.

Час назад, в 13:14 по Москве, предел мечтаний всех мамкиных майнеров достиг верхней отметки в 23 306 долларов. Как тут восторженно не заулыбаться. Правда спустя полчаса биток чуть просел до $22 684.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

И знаете что, "жалкие" 23 000 долларов за самую популярную валюту - это еще не предел. Так эксперты финансового рынка предсказывают рост биткоина до отметки в 60 тыс долларов и выше. И в это можно поверить, только за с начала года рост криптовалюты составил 27%.