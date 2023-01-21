Кто бы мог подумать, несмотря на весь негатив и откровенный "скам" различных криптовалютных онлайн-институтов, с "неожиданным" закрытием биржи FTX и последовавшим за всем этим валом аналогичных обанкротившихся фирм и фирмачек, несмотря на весь этот токсичный фон, биткоин взял да вырос. Причем значительно, причем "пробив" психологическую отметку в 23 000 долларов, когда только недавно стоил меньше 20 000 в вечно американской валюте.
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Источник фото: ru.tradingview.com
По итогам сегодняшних торгов известная криптовалюта выросла на весомые 10 процентов. "Засвидетельствовала" значительный рост - биржа Coindesk.
Час назад, в 13:14 по Москве, предел мечтаний всех мамкиных майнеров достиг верхней отметки в 23 306 долларов. Как тут восторженно не заулыбаться. Правда спустя полчаса биток чуть просел до $22 684.
И знаете что, "жалкие" 23 000 долларов за самую популярную валюту - это еще не предел. Так эксперты финансового рынка предсказывают рост биткоина до отметки в 60 тыс долларов и выше. И в это можно поверить, только за с начала года рост криптовалюты составил 27%.