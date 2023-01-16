Пускай Северных потоков уже нет, но газ предательски продолжает падать в цене в той самой толерантной Европе. Вы скажете, как же так. А вот так, с началом новой рабочей недели фьючерс на следующий месяц достиг значений и упал ниже сентябрьской цены за газ 2021 года. Теперь она составляет 655 долларов за тысячу кубов. Сравните с августовскими ценами за голубое золото, когда тот самый газ продавался за 3600 долларов.
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Обычная причина, почему "все так плохо с ценой" - это удивительно теплая зима в еврозоне. После таких даров природы, европейские хранилища практически полны даже в разгар зимы. Судите сами, в позапрошлом году (2021 год) газохранилища были заполнены на 54%, а сейчас - на 91%.
Но эксперты не так оптимистичны в среднесрочной перспективе. Дефицит газа будет продолжаться до 2025 года. И это самый минимум.
Источник фото: profile.ru
К слову о процентном соотношении "в общем котле" получаемой энергии. В районе 20% было получено от возобновляемых источников энергии, а к началу следующего десятилетия эти цифры планируется увеличить до 45%.
И самый оптимистичный вариант, к началу второй половины века, углеродный выброс должен достичь околонулевых значений.