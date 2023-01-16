Свято место пусто не бывает. Согласно этой устоявшейся традиции, если уходит крупный игрок - его обязательно кто-то заменит. И так везде. После такого как Макдональдс объявил о своем уходе с территории Казахстана, на его место планирует прийти российская "Вкусно - и точка".
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Дабы долго не затягивать с расширением, отечественная компания общепита подала на днях заявку на регистрацию своего бренда в Казахстане. Информацией поделилась пресс-служба Минюста восточн-азиатской республики.
Пресс-служба "Вкусно - и точка". Источник фото: nakhodka.media
Заявку подало ООО "Система ПБО". Немногим ранее о дальнейших планах по расширению действия бренда на другие страны и территории рассказал представитель общенациональной российской сети.
А официальными причинами прекращения работы McDonald's называются проблемы с логистическими цепочками.
Тем временем российский конкурент обозначил в ближайшей перспективе назвать сроки запуска сети своих ресторанов быстрого питания в Казахстане.
А история с McDonald's еще не закончена: управляющая компания Food Solutions KZ заявляет о планах вернуться, если логистические проблемы будут преодолены.