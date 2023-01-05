Не успели мы опубликовать материал на тему того, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s может прекратить свою деятельность в Казахстане из-за запрета головного офиса компании на закупки мяса в России, как спустя считанные минуты подтверждающая это информация появилась на официальном сайте сети.
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Как уточняется, сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» прекращает работу под брендом McDonald’s из-за «ограничений в поставках».
Дополнительно уточняется, что рестораны возобновят свою деятельность под новым названием, о чём будет объявлено в ближайшее время. Что это будет за название, не сообщается, но что-то нам подсказывает, что казахстанский McDonald’s пойдёт по стопам российского и белорусского.
McDonald’s пришёл в Казахстан в 2016 году, успев за это время открыть 24 ресторана в шести крупных городах. Работа ресторанов на фоне нарушения цепи поставок была приостановлена ещё в середине ноября минувшего года. Печально, что из-за недальновидной политики компании она лишится доли выручки за использование франшизы, не добившись своими действиями больше ничего, поскольку на место McDonald’s моментально придут те, кто хотят работать и зарабатывать без оглядки на политическую повестку.