Ещё несколько месяцев назад западные «партнёры» Украины либо помалкивали, либо открыто отрицали возможность поставки своих танков в пользу ВСУ. Теперь же, глядя на то, что Украина в вооружённом конфликте с Россией растеряла практически все свои запасы бронетехники вкупе с теми, что удалось наскрести по просторам арсеналов стран бывшего Варшавского договора, на Западе заговорили о необходимости замещения утраченной бронетехники непосредственно натовскими образцами. О возможности передачи танков Leopard 2 уже поговаривают в Германии, а сегодня с похожим заявлением выступили британцы, рассматривающие возможность поставки на Украину своих современных танков Challenger 2.
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О том, что в британских властных кругах обсуждается соответствующая тема, сообщает издание SkyNews. Как уточняют собеседники SkyNews, в Великобритании предполагают, что за её примером могут последовать и другие члены НАТО.
Challenger 2 является современным британским основным боевым танком. Принят на вооружение в 1994 году и оснащён сравнительно современным оружием, защитой и бортовыми системами.
Аналитики полагают, что западные спонсоры Украины пока просто сотрясают воздух, поскольку поставка танков натовского образца в украинских условиях сопряжена с огромными издержками в плане их обслуживания, ремонта и эксплуатации. Кроме того, аналитики считают, что фото- и видеодоказательства сожжённых и разорванных остовов западных танков станут великолепной антирекламой данной техники среди государств, закупающих оборудование западного производства для нужд своих вооружённых сил.