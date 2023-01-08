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Очки RayNeo X2 от китайской компании TCL могут переводить речь в режиме реального времени
Помимо функции онлайн-переводчика очки выполняют свои непосредственные "обязанности": корректируют зрение слабовидящего пользователя
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   До сего момента обычная китайская фирма TCL не была на слуху у любителей ультрапродвинутых гаджетов. Ведь сложно таковыми назвать недорогие телевизоры или те же домашние пылесосы, но как говорится, аппетит приходит во время еды, и в инженерном подразделении, способном разрабатывать предметы "для выхода" в виртуальную реальность, замахнулись на особенные очки.

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   Особенность AR-девайса RayNeo X2, выглядящего как массивные очки, заключается в умении переводить речь собеседника, причем все это выполняется в режиме реального времени. Очки впервые "засветились" на выставке Consumer Electronics Show, проходившей в городе казино и праздной жизни - Лас-Вегасе.


   Очки, помимо умения переводить речь "туда-обратно", могут похвастаться дополнительной функцией "коррекции зрения", подстраиваясь под слабовидящих людей. 

   Но основная функция, все же, это перевод, которая включается тактильным нажатием на правую дужку оправы.



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   А вот если вы хотите спросить про минусы, то это этим словом можно обозначить неуклюжий дизайн, напоминающий "дедушкины очки". Оценят ли такой визуальный покров молодая "поросль" городов - ответ увы, слишком очевиден.

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#rayneo x2
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