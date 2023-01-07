Данная САУ разработана еще в 60-ых годах прошлого века и первое боевое крещение провела в ходе Вьетнамской войны, но до сих пор используется США и странами НАТО

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Америка впервые отправляет в качестве военной помощи на Украину гаубицы на гусеничном ходу Paladin. О поставках мобильного артиллерийского вооружения рассказала заместитель помощника министра обороны - Лаура Купер.

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САУ M109A6 Paladin. Источник фото: osnmedia.ru





И Пусть вас не смущает возраст данной САУ, "паспортный возраст" которой давно перешагнул 50-летний рубеж. Так данная самоходная гаубица непрерывно модернизировалась с момента своего участия во Вьетнамской войне, достигнув на сегодняшний момент 4 уровень "апгрейда". Превратившаяся за энное количество лет в современную автоматизированную систему вооружения. Где от старой версии "под редакцией" М109 остались только корпус и подвеска, а вот добавилась обновленная радиостанция, автоматизированная система управления огнем, бортовой компьютер и GPS-навигация плюс NAVSTAR.





Прототип 2С35 "Коалиции-СВ" с двумя артиллерийскими установками. Источник фото: militaryrussia.ru





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К слову, это очень грозная боевая машина, которую не удастся "закидать шапками". Отличным оппонентом против данного "американца" выступить могла наша секретная "Коалиция-СВ", но в силу ряда причин, больше "воюющая" на различных парадах и красивых фотоотчетах.