Причина, как вы догадались одна: потенциальная война с Россией

Пока где-то Олаф Шольц мечтает достигнуть лавры пусть не генералиссимуса Альбрехта фон Валленштейна (герой Тридцатилетней войны), но какого-нибудь генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга, его военным устремлениям не сильно рады солдаты и офицеры бундесвера. А потому что данные бюргеры решили положить на стол свои "воинские билеты" и искать лучшей жизни на гражданке. И это явление стало носить массовый характер.

реклама





Немецкий элитный военный спецназ - легендарный KSK. Источник фото: iz.ru





Срочный разрыв своих контрактов военнослужащими Бундесвера объясняется довольно просто: оказывается никто из потомков "голубоглазых ариев" не был готов к войне. Под войной "внуки" Гудериана и Манштейна подразумевали наше СВО. Но тем не менее, согласно статистике, в 2022 году рапорт об досрочном расторжении контракта и последующем увольнении подали около тысячи человек (если быть по-педантичному точным, то порядка 951 рапорта), тогда как в позапрошлом году уволились около 200 человек.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Немцы даже назвали истинную причину своего поспешного бегства из армии: по мыслям уволившихся, они не хотят и боятся разрастания конфликта до общеевропейских масштабов, где Германии предстоит роль одного из фигурантов противостояния с Россией. Но у немцев хорошая историческая память: Берлин 45-го помнят большинство граждан ФРГ.