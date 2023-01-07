Пока где-то Олаф Шольц мечтает достигнуть лавры пусть не генералиссимуса Альбрехта фон Валленштейна (герой Тридцатилетней войны), но какого-нибудь генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга, его военным устремлениям не сильно рады солдаты и офицеры бундесвера. А потому что данные бюргеры решили положить на стол свои "воинские билеты" и искать лучшей жизни на гражданке. И это явление стало носить массовый характер.
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Немецкий элитный военный спецназ - легендарный KSK. Источник фото: iz.ru
Срочный разрыв своих контрактов военнослужащими Бундесвера объясняется довольно просто: оказывается никто из потомков "голубоглазых ариев" не был готов к войне. Под войной "внуки" Гудериана и Манштейна подразумевали наше СВО. Но тем не менее, согласно статистике, в 2022 году рапорт об досрочном расторжении контракта и последующем увольнении подали около тысячи человек (если быть по-педантичному точным, то порядка 951 рапорта), тогда как в позапрошлом году уволились около 200 человек.
Немцы даже назвали истинную причину своего поспешного бегства из армии: по мыслям уволившихся, они не хотят и боятся разрастания конфликта до общеевропейских масштабов, где Германии предстоит роль одного из фигурантов противостояния с Россией. Но у немцев хорошая историческая память: Берлин 45-го помнят большинство граждан ФРГ.