И конечно, дело не в "сказках" про прожорливые газотурбинные двигатели и сложное техническое обслуживание

Аппетит приходит во время еды. Так и украинцы "возжелали" во время СВО сначала противотанковые гранатометы "Javelin", а после, в будущем хорошо зарекомендовавшие себя, "Хаймарсы" различных модификаций. Но дальше аппетит только разгулялся. Последнее время нашим восточным соседям "кровь из носу" затребовалась гордость американского танкостроения - те самые M1 Abrams. И на ум тут только приходит известный персонаж из повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" - красавица Оксана, возжелавшая получить "царские башмачки". Но реальный мир - это не сказочные повести пера уважаемого великого русского писателя Николая Васильевича, да и Украина - не деревенская красавица Оксана, дочь Корния Чуба. Поэтому "черт" США, отказывается поставлять грозные боевые машины, "мотивируя" это тем, что у данных танков очень прожорливые двигатели и очень сложное техническое обслуживание. В общем - не справиться "Незалежной". Ага-ага.

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M1A2C SEP v.3 Источник фото: taskandpurpose.com





А на самом-то деле...

Антипиар. Вдруг окажется, что те самые легендарные покорители Ближнего Востока прекрасно чадят и горят, а еще не дай бог, пойдут слухи, что современнейшая западная техника уступает советским танкам нанесет непоправимый, чуть ли не триллионный урон американском ВПК. Скажите на милость, кто захочет подписаться на такую авантюру, да еще бесплатно.

Максимум, что могут сейчас дать американцы, это свои БМП, которые давным-давно уже списаны. Что мы сейчас и видим.





БМП Bradley. Источник фото: riafan.ru





Копнем дальше: пусть всяческие БМП, БТР и БРДМ - это лишь "расходный материал", то танки - сугубо имидж страны.

Да и не забываем про стоимость. Обычно любой современный танк условного запада стоит раза в 2-3 дороже своего советского собрата. И да. Снаряды такие же дорогие. А их еще надо суметь привезти в зону боевых действий.

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Поэтому и остается наша "Оксана" у разбитого корыта...