Пьер Леви стал адресатом послания Дмитрия Рогозина, после того, как первый был ранен осколком артиллерийского снаряда французской гаубицы Caesar

Вот в чем не откажешь Дмитрию Олеговичу (Рогозину), так в желании, а главное, в умении, пиариться при любой возможности и на любом инфоповоде. Словом, уроки политической борьбы в качестве председателя партии "Родина" не прошли даром.

реклама





Источник фото: Источник фото: devby.io

Так Экс-председатель "Роскосмоса" после своего увольнения решил не залечь на дно, так как увольняют явно не в качестве поощрения, а "исправить" ситуацию, поехав руководителем военных советников. К слову, неизвестно, какие советы раздавали его подчиненные, но свое ранение он получил не стоя по колено в затопленном окопе, а в ресторане "Шеш-Беш", празднуя день своего рождения. Но слава богу, операция по извлечения осколка прошла успешно, а наш герой полон новых идей, в том числе, рекламной направленности себя любимого. Шутка ли, он придумал отправить письмо и тот самый осколок, извлеченный российскими врачами из шеи горячо любимого Дмитрия Олеговича прямиком пока не в музей, а послу Франции Пьеру Леви, словом - "по адресу".





Тот самый осколок. Источник фото: ria.ru





Письмо и "драгоценная бандероль" была передана посольской охране в городе-герое Москве.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Но конечно, надо было не останавливаться на достигнутом, и самому поехать с этим "сувениром" к самому Макрону. Уж явно не посол в Россию занимается поставками этих гаубиц ВСУ.