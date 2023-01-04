Вот в чем не откажешь Дмитрию Олеговичу (Рогозину), так в желании, а главное, в умении, пиариться при любой возможности и на любом инфоповоде. Словом, уроки политической борьбы в качестве председателя партии "Родина" не прошли даром.
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Источник фото: Источник фото: devby.io
Так Экс-председатель "Роскосмоса" после своего увольнения решил не залечь на дно, так как увольняют явно не в качестве поощрения, а "исправить" ситуацию, поехав руководителем военных советников. К слову, неизвестно, какие советы раздавали его подчиненные, но свое ранение он получил не стоя по колено в затопленном окопе, а в ресторане "Шеш-Беш", празднуя день своего рождения. Но слава богу, операция по извлечения осколка прошла успешно, а наш герой полон новых идей, в том числе, рекламной направленности себя любимого. Шутка ли, он придумал отправить письмо и тот самый осколок, извлеченный российскими врачами из шеи горячо любимого Дмитрия Олеговича прямиком пока не в музей, а послу Франции Пьеру Леви, словом - "по адресу".
Тот самый осколок. Источник фото: ria.ru
Письмо и "драгоценная бандероль" была передана посольской охране в городе-герое Москве.
Но конечно, надо было не останавливаться на достигнутом, и самому поехать с этим "сувениром" к самому Макрону. Уж явно не посол в Россию занимается поставками этих гаубиц ВСУ.