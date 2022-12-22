Ресторан попал под обстрел, когда свой день рождения там справлял российский политик. По сообщениям не обошлось без жертв: есть погибший и раненые

В Донецке был обстрелян ресторан "Шеш-Беш", где сегодня праздновал свой день рождения Дмитрий Рогозин.

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По информации, полученной с донецких пабликов, в ходе обстрела в ресторане есть жертвы: погиб охранник и ранено несколько человек - выступавшие музыканты и певица. Ранение получил и сам Дмитрий Рогозин, госпитализированный в одну из местных больниц.





Сообщается, что в увеселительное заведение угодил 155-милеметровый снаряд натовского образца.

Рассуждать тут нечего, всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Хотя каким бы ни был Дмитрий Рогозин, он не заслуживает быть "поздравленным" таким образом. Ну а так называемая Украина показала как она любит "свой" город Донецк, обстреливая его ежедневно, ведя неприцельный огонь куда ни попадя, а может даже и специально поражая мирную инфраструктуру и объекты. Ведь только ненормальный может посчитать, что в ресторане скрывается ангар танков и дивизион ракет.

По уточненным данным обстрел велся с французской CAESAR. К настоящему времени известно о двух погибших и шести раненых.

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