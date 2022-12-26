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Дмитрию Рогозину успешно провели операцию по извлечению осколка от снаряда из позвоночника
Попавший под обстрел в Донецке Дмитрий Рогозин был успешно прооперирован и идет на поправку. Был извлечен небольшой осколок от снаряда, который засел в шейном отделе позвоночника. На данный момент жизнь российского чиновника вне опасности. По предварительным данным покушение готовилось заранее и было приурочено к дню рождения Дмитрия Олеговича.
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Бывшему главе "Роскосмоса" успешно провели операцию по извлечению осколка из шейного отдела позвоночника. Ранее, 22 декабря, российский чиновник попал под обстрел в Донецке во время празднования своего дня рождения, имениннику исполнилось 59 лет. Украинские боевики обстреляли ресторан «Шеш-Беш» где проводилось празднование и прилегающую к нему гостиницу. В ресторане расположен банкет-зал на 120 посадочных мест, а на втором этаже гостиничные номера. В результате обстрела здание ресторана серьезно пострадало, два человека погибли, а Дмитрий Олегович получил серьезные ранения. Также был серьезно ранен и  председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Обстрел предположительно велся 155 мм снарядами из артиллерийской системы «Цезарь». Нужно отметить, что празднование каких-либо праздников и массовые сборы в ресторанах недалеко от линии боестолкновения, несут в себе определенные риски. Тем более, что украинская разведка не дремлет и постоянно получает спутниковые данные со стороны НАТО

И разумеется приезд столь крупной политической фигуры в Донецк не может  остаться без внимания. Ранее, при похожих обстоятельствах, был убит глава ДНР Александр Захарченко в кафе “Сепар”, которое , к слову, находится неподалеку от «Шеш-Беш». После увольнения из "Роскосмоса", Рогозин был назначен руководителем группы военных советников в научно-техническом центре «Царские волки». Покушение готовилось именно на Рогозина и его специально приурочили к дню рождения Дмитрия Олеговича, об этом говорит высокая точность попадания снарядов и тот факт, что данный гостиничный комплекс ранее ни разу не обстреливался. Примечателен тот факт, что обстрел начался после того как в банкет-зале собралось максимальное количество гостей, вполне возможно что рядом с гостиничным комплексом находился корректировщик огня.

В прессе муссировались слухи, что Рогозин получил незначительные ранения мягких тканей, а паблики пестрели различными неуместными комментариями. Однако все оказалось гораздо серьезнее - Рогозин получил контузию и проникающее ранение в области позвоночника. В шейном отделе засел небольшой осколок 6-8 мм, который в любой момент мог бы повредить спинной мозг. Чиновник все время оставался в сознании и комментировал свое состояние - "Я лежу, готовлюсь к операции... Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают как извлечь осколок". Пациента сначала перевезли в Ростов-на-Дону, но местные врачи не решились сделать операцию в связи с ее сложностью. 24 декабря Рогозин был доставлен в Москву и только сегодня ему провели успешную операцию. На данный момент жизни чиновника ничего не угрожает и он находится в стабильном состоянии.  

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