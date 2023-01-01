Что может быть лучше дешевого сжиженного газа, ответ на удивление прост - только более дорогой сжиженный газ. Такой странной логикой решили руководствоваться на островном государстве, больше известном у нас как тот самый туманный Альбион.
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Сразу в первый день нового года министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что импорт российского сжиженного газа полностью закрыт.
А немногим ранее, со своим главным военным союзником, США, Великобритания договорилась о поставках того самого СПГ. Американцы пообещали Англии поставить порядка 10 млрд кубов природного газа. Правда эта цифра может быть как уменьшена, так и увеличена в большую сторону. Кроме того, действительные объемы могут быть засекречены.
Источник фото: quote.rbc.ru
За весь прошлый год островное королевство импортировало 3 млрд кубов российского газа, что соответствует 4% от общего объема потребляемого газа.
Ну и "по секрету": на самом деле, в Англии довольно хитрые господа - они перегружают "авторитарный газ из России" где-нибудь в нейтральных морских водах на танкеровоз страны, не находящийся под санкциями. Ну а после с него где-нибудь в порту Греции уже загружают "полностью очищенное" топливо в свой корабль. Как говорится, и формальности соблюдены, и все счастливы.
Ну а мы продолжаем верить, как Британия отказывается от дешевого российского газа ради дорогущего заокеанского.