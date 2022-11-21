Виновницей этого смело можно "назвать" Россию, ввиду введенных санкций, ограниченно способную продавать "трубопроводный" газ. Дальше с ценами может быть только хуже

Весь мир покрыли сети "зеленых поясов", способных генерировать гектоватты чистой электроэнергии. Но это во сне. А на самом деле, в суровой нашей действительности, то "внезапно" ветерок стихнет, то солнышко "за тучку" зайдет. Вот и приходится закупать недемократичный газок. В следующие три года "битва" за "жидкий газ" на газовых рынках будет нарастать чуть ли не по экспоненциальной кривой. Так в Японии уже распроданы трехгодовые контракты на поставки сжиженного газа вплоть до 2026 года.

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И это немудрено: правительства стран, "могущие" смотреть в завтрашний день, лезут из кожи вон в попытках "зафрахтовать" газовые поставки для нужд отопления и многочисленных электростанций. В большой прибыли источники таких поставок - США и Катар. А тот кто "не успел" - будет вынужден закупать газ на безумном спотовом рынке, где цены на порядки выше.

А если газовый кризис не разрешится и российские поставки газа в Европу по трубе так и не возобновятся, то единственный выгод - это использование СПГ. А раз где-то возникает дефицит, то подорожает единственная альтернатива трубопроводному газу - тот самый СПГ. Крупнейшим импортером которого и является та самая Япония. Которая пока есть возможность. закупает газ впрок. Даже сверхдорогой СПГ.

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