С газетой "Московский комсомолец" провел беседу ветеран отечественной разведки - Рустам Клупов

Испокон веков боевые действия сопровождались действием разведчиков по понятным причинам. Даже древний человек понимал, что чапаевский подход "с шашкой наголо" не продуктивен. Одно дело, если ваш воинский отряд больше отряда врага, а если - наоборот. Это так никаких "юнитов" не напасешься. Поэтому всякий бой "по уму" сопровождался разведывательными мероприятиями, а уж они, могли служить как способ добыть информацию, так и "подгадить" врагу: отравить колодцы с питьевой водой, ликвидировать вражеского военачальника, распускать панические слухи. Все это многообразие можно назвать одним словом - диверсия. И сейчас некоторые "персоналии" спрашивают, почему мы ловим (а иногда и нет) украинские ДРГ, но сами их активно не используем. На этот непростой вопрос ответил эксперт Рустам Клупов - ветеран военной разведки в беседе с МК.

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Источник фото: dervishv.livejournal.com





Самый главный ответ, почему киевская власть так любит задействовать разнообразные ДРГ-формирования, так это по причине неспособности "достать" важные объекты инфраструктуры и военные цели.

Но в свою очередь, послать ДРГ, это не только "дать карту и взрывчатку", но и провести мощную организацию задания. Один из важных столпов которой - "скрытность".

Возьмем мужское население "Незалежной", где проводится широкая мобилизация в данный момент. Что подразумевает собой возможный призыв "наших людей". К тому же, на Украине идет тотальный поиск российских агентов, в частности диверсантов. И да, власти Украины перегибают палку, уничтожая (в худшем случае) или сажая за решетку (если повезло).





Источник фото: svs-gru.ru

На самом деле, в украинской среде у нас конечно же есть информаторы самого высокого порядка, которые не занимаются подрывами "сараев и сельских туалетов", а передают куда более важную информацию, в частности, о положении иностранных советчиков и децентрализованных армейских складов.

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А в случае успешного получения информации, по данным координатам наносится огневое поражение, а наши негласные помощники продолжают трудиться на благо России.