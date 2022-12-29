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Для многих известных производителей смартфонов год прошел под девизом "Ехал наживать, а пришлось проживать." И для упоминания знаменитой русской поговорки много причин: в продажи гаджетов на излете вмешалась "коронавирусная эра" - цепочки поставок "поломались", как и уменьшилось производство телефонов. Но на смену коронавирусной эре пришла эра общей нестабильности, к которой приплюсовалась инфляция. Тут как говорится, не до жиру, быть бы живу. Поэтому многие покупатели не спешили за очередным обновлением своего мобильного устройства

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Салон МТС





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Все эти факторы не могли вызвать "штормовую погоду" на рынке смартфонов. В глобальном срезе общий объем снизился на очень весомые 11 процентов. Но тройка лидеров осталась неизменной - Samsung, "Яблоко" (Apple) и Xiaomi. Ко всему прочему, крупным игрокам показался лишним механизм эпохальных распродаж.

Все это вызвало негативную реакцию простых покупателей, которые вместо "лакшери-брендов" побежали за простыми гаджетами. Причем большая часть потенциальных покупателей решила перейти в категорию "ждунов", дожидаясь более тучных лет.





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Но уже точно известно, следующий год "черного кролика" не вызовет покупательский ажиотаж. И такой мертвый штиль будет продолжаться до 2024 года или даже дольше. Да и отказ от политики "нулевой терпимости к Ковиду" в Китае, в результате чего больных уже много тысяч, заставляет иностранных производителей задумываться о переносе производства. "Один из таких" производителей - это всем хорошо известная Apple, которая на собственной шкуре ощутила бунт работников завода Foxconn. Тут следует понимать, что такой миграционный исход станет "в копеечку".





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Та самая "протестная" фабрика Foxconn





В России же "своя атмосфера". С нашего рынка из-за одного очень известного события начался "библейский исход". Первым побежало не общество Динамо, а всё та же Apple, закрыв свой онлайн-магазин, а местным официалам перестала привозитьссвою технику под реализацию. И как настоящий мальчиш-плохиш, "подсолила" по-крупному, запретив использование Apple Pay.

Ну а дальше потянулась целая вереница фирм и фирмочек: слинял и корейский Samsung, но как-то тихо, обмолвившись о своей причине ухода, как о изменившейся геополитической обстановке.









Но когда ушли они, то пришел "он" - параллельный импорт. То есть поставка техники без уведомления владельца бренда и из другого региона (страны). К концу лета, как грибы после дождя, в продаже появились известные марки смартфонов, компьютерных железок и прочих девайсов. Все фирменное, но без необходимых сертификатов и русского языка. А как насчет клавы без кириллической раскладки или iPhone без гнезда под сим-карту, и если вам этого "мало", то да здравствует существенное удорожание всего этого зарубежного разнообразия. К тому же притчей во языцех стала известна алчность местных официальных барыг, по недоразумению называющих себя крупными ретейлерами. Правда кого задевает такая "несправедливость" - всегда к вашим услугам серый рынок без гарантии.









"Побасенка" про российский пирог. Если кто-то не захочет есть "пирог", всегда найдется другой желающий. Таким желающим стали азиатские производители. Так в российской рознице Realme сместил с пьедестала Apple. Правда своими моделями не за 100 тысяч, а в диапазоне крайней дешевизны - моделями за 5-10 тысяч рублей. Тут, как говорится, конкуренции среди более известных производителей смартфонов нет, от слова вообще.

Но как парадокс, спад не коснулся "Купертиновского яблока". Спрос на Apple не то что бы не упал, а вырос. И это в кризисный-то год. Покупателей даже не остановило подорожание "яблока". Правда посетители магазинов сметали не всё: стартовые модели пережили существенное снижение покупательского интереса, а вот что касается верхнего сегмента, то тут как горячие пирожки расходились модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Скорее всего это связано с попаданием в так называемый "разлом смены поколений", когда покупателям "захотелось иного" - попробовать в деле те самые 48-мегапикселей на камере, загрузить по самые "турецкие помидоры" новый процессор в тяжеленных приложениях и играх.





Apple iPhone 14 Pro Max





Эпопея с USB-C

Евросоюз, помимо чисто декларативных целей про "светлое зеленое" будущее, не забывает затронуть и реальную жизнь. Это прежде всего касается разъема USB-C, который согласно закону, должен появиться во всех гаджетах "в край" ноября 2024 года. К последнему месяцу осени вся "разношерстная рать" производителей должна отказаться от обилия портов в пользу универсального решения. Это коснется и Яблока. Если им по-прежнему интересен "европейский пирог".

К слову, объединенная Европа шла к этому долгие 10 лет. И из разряда "один из многих" USB-C стал тем самым главным королем среди иных интерфейсов. Как писал выше, европейские чиновники даже смогли "прогнуть" Apple, которая артачится до последнего, не желая быть как все, точнее не желая отдавать "свое бабло". Но как говорил (но это не точно) товарищ Ленин, исторический процесс не остановить. Так и Эйплу придется смириться и пойти "на поводу" у объединенного начальства Европы, по итогу отказавшись от знаменитого "lightning".





Яблочный порт lightning





Ну и кто не понял, "новые стандарты" нужны для унификации и для той самой "зеленой экономики". И тут трудно поспорить: лицемерные "сказки" про "давайте спасем нашу Голубую планету вместе" бьют тем же оружием по всем этим крикунам из мировых корпораций, на словах заботившихся об экологии, но никак не желающим отказаться от всех этих lightning'ов ради снижения количества мусора. Хотя не все эксперты верят и в эту утопическую сказку.

Вторая инициатива все тех же "лиц" - запретить продавать смартфоны с "несъемной батареей". Которая, естественно, уж сильно коробит маститых производителей. Например, ту же Apple. Которая "из века в век" производила гаджеты с "незаменимым" АКБ.





Яблочная батарея





Но есть и хорошие "вести". Известный бренд из Купертино первым додумался оснастить свои телефоны функцией спутниковой связи. Но к настоящему времени функция Emergency SOS урезана: с помощью этой опции можно лишь сделать экстренный вызов, когда сотовая связь или сеть Wi-Fi "не працюють" (не работают). В таком случае телефон самостоятельно "отыщет" спутники и сделает отправку СМС с координатами "терпильца". Как вы понимаете, мест с "нулевым покрытием" в мире очень много. Так что данная функция при всем моем необожании к Apple, как бренду, вещь весьма нужная и необходимая. Даже Google занялись разработкой подобной "штуковины", что говорит о нешуточном потенциале этой технологии. Остается пожелать ему удачи. Правда есть загвоздка: будет ли подобная функция бесплатной для пользователей Andorid'а.