Как хорошо, что в Турции помимо недорого (и дорого тоже) отдыха и отличной текстильной промышленности, как грибы после дождя, стали появляться "то тут, то там" месторождения полезных ископаемых, без которых "Крокодил не ловится, не растёт кокос". Я говорю о местах, "брызжущих" нефтью и газом. Вот сегодня в Черном море нашли крупное месторождение газа объемом в 58 миллиардов "кубов".
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О приятной находке стало известно во время официальной встречи двух президентов в дружественной (России) Сербии: где Реджеп "Тайипович" Эрдоган похвастался приятной новостью: буровой корабль "Фатих" на глубине около 3000 метров обнаружил крупное месторождение природного газа.
Теперь согласно новым обновленным данным Турция обладает общими разведанными объемами в 710 млрд кубометров газа. Цена такого "природного подарка" оценивается в нескромные 1 триллион долларов.
И уже в следующем календарном году этот газ начнет поступать в дома турецких домохозяйств.
Что тут можно сказать, можно только порадоваться за "турецких геологов и маркшейдеров", как нельзя вовремя сумевших найти богатые россыпи "ненужных ресурсов" в век зеленой энергетики. Германия и Франция, стремительно расконсервировавшие свои угольные станции - подтвердят...