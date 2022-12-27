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Троллинг президента - Эрдоган сообщил о новом газовом месторождении в Черном море
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   Как хорошо, что в Турции помимо недорого (и дорого тоже) отдыха и отличной текстильной промышленности, как грибы после дождя, стали появляться "то тут, то там" месторождения полезных ископаемых, без которых "Крокодил не ловится, не растёт кокос". Я говорю о местах, "брызжущих" нефтью и газом. Вот сегодня в Черном море нашли крупное месторождение газа объемом в 58 миллиардов "кубов".

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   О приятной находке стало известно во время официальной встречи двух президентов в дружественной (России) Сербии: где Реджеп "Тайипович" Эрдоган похвастался приятной новостью: буровой корабль "Фатих" на глубине около 3000 метров обнаружил крупное месторождение природного газа.


Источник фото: ria.ru


   Теперь согласно новым обновленным данным Турция обладает общими разведанными объемами в 710 млрд кубометров газа. Цена такого "природного подарка" оценивается в нескромные 1 триллион долларов. 

   И уже в следующем календарном году этот газ начнет поступать в дома турецких домохозяйств. 

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   Что тут можно сказать, можно только порадоваться за "турецких геологов и маркшейдеров", как нельзя вовремя сумевших найти богатые россыпи "ненужных ресурсов" в век зеленой энергетики. Германия и Франция, стремительно расконсервировавшие свои угольные станции - подтвердят...

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#турция
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