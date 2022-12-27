В это трудно поверить, но кажется Турция стремительно превращается во вторую Белоруссию, в которой стали "выращиваться кальмары" и прочие тропические неожиданности

Как хорошо, что в Турции помимо недорого (и дорого тоже) отдыха и отличной текстильной промышленности, как грибы после дождя, стали появляться "то тут, то там" месторождения полезных ископаемых, без которых "Крокодил не ловится, не растёт кокос". Я говорю о местах, "брызжущих" нефтью и газом. Вот сегодня в Черном море нашли крупное месторождение газа объемом в 58 миллиардов "кубов".

реклама

О приятной находке стало известно во время официальной встречи двух президентов в дружественной (России) Сербии: где Реджеп "Тайипович" Эрдоган похвастался приятной новостью: буровой корабль "Фатих" на глубине около 3000 метров обнаружил крупное месторождение природного газа.









Теперь согласно новым обновленным данным Турция обладает общими разведанными объемами в 710 млрд кубометров газа. Цена такого "природного подарка" оценивается в нескромные 1 триллион долларов.

И уже в следующем календарном году этот газ начнет поступать в дома турецких домохозяйств.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что тут можно сказать, можно только порадоваться за "турецких геологов и маркшейдеров", как нельзя вовремя сумевших найти богатые россыпи "ненужных ресурсов" в век зеленой энергетики. Германия и Франция, стремительно расконсервировавшие свои угольные станции - подтвердят...