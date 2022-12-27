Рост курса иностранных валют по отношению к рублю ускорился

Кто бы что ни говорил, а резкий рост иностранных валют по отношению к отечественному рублю не сулит простому человеку счастья. По понятным причинам, так как все эти процессоры, смартфоны и прочие VR-шлемы закупаются нашими спекулянтами не за деревянные рубли, а за вполне себе евро и доллары. Кстати о первом.

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На вечер 27 декабря торги на Московской бирже закрылись с отметкой в 76 рублей за 1 евро. Иногда валютный пик доходил до значений 76.1 рубля, подорожав на 3.5 процента к предыдущему показателю другой торговой сессии. Доллар смотря на "конкурента-коллегу" тоже полез в гору, достигнув своего вечернего пика в 71.3 рубля.





И знаете, даже не надо прибегать к помощи гадалки и других валютных "экстрасенсов", все дело в "банальных" санкциях на поставки российской нефти от 5 декабря. Именно после установления потолка на российскую нефть руль стал дешеветь, а после 16 декабря этот процесс стал еще "задорней". То ли еще будет...

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Хотя если призадуматься, нам, обычным людям, и слишком "низкий курс" не слишком помог купить совсем недешевеющее железо для компа, а теперь оно будет еще дороже.