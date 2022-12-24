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Черепашки-ниндзя в новом обновлении игры стали более мультяшными
Теперь приключения четверых братьев расширены аркадным режимом и иными игровыми плюшками, вызывающими новый интерес к уже пройденной игре
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   Черепашки-ниндзя снова в деле. Dotemu и Tribute Games, издатель и разработчик соответственно, выпустили большой игровой аддон к Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, включающий в себя аркаду, обновленные фильтры и другие возможности. Не обошлось и без правок ошибок и некоторых коррекционных "мероприятий". 

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   Игроки получат большее разнообразие фильтров: появятся VCR и CRT. Стало больше пользовательских игровых режимов.


Источник фото: store.steampowered.com


   Но больше всего привлекает внимание фильтр, способный показать как бы это было в далекие года видеокассетных магнитофонов и того самого мультсериала на рубеже 80-90ых годов. А у аркадного режима появилось больше "фич", теперь можно "поиграться" со сложностями уровней и "разменять" здоровье на суператаки, а не силу ниндзя. 

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   Игра не блещет современной графикой, но ее главное предназначение - это привлечь "старую школу", сильно скучающую по тем самым ламповым черепашкам и дать поностальгировать по тем самым временам 16-битных персонажей (хотя конечно современная графика в черепахах ни разу не 16-битная).

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#teenage mutant ninja turtles #teenage mutant ninja turtles shredders revenge
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