Черепашки-ниндзя снова в деле. Dotemu и Tribute Games, издатель и разработчик соответственно, выпустили большой игровой аддон к Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, включающий в себя аркаду, обновленные фильтры и другие возможности. Не обошлось и без правок ошибок и некоторых коррекционных "мероприятий".
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Игроки получат большее разнообразие фильтров: появятся VCR и CRT. Стало больше пользовательских игровых режимов.
Но больше всего привлекает внимание фильтр, способный показать как бы это было в далекие года видеокассетных магнитофонов и того самого мультсериала на рубеже 80-90ых годов. А у аркадного режима появилось больше "фич", теперь можно "поиграться" со сложностями уровней и "разменять" здоровье на суператаки, а не силу ниндзя.
Игра не блещет современной графикой, но ее главное предназначение - это привлечь "старую школу", сильно скучающую по тем самым ламповым черепашкам и дать поностальгировать по тем самым временам 16-битных персонажей (хотя конечно современная графика в черепахах ни разу не 16-битная).