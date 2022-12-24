Над потенциальным нормативным актом уже началась юридическая работа

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

Весь ютьюб "забит" роликами о вреде употребления так называемых энергетических газированных (или без-) напитков, в особенности, если вы несовершеннолетний или человек с ослабленным здоровьем. Но несмотря на это, многие не осознают серьезной опасности этого напитка, стимулирующего ЦНС и оказывающего бодрящий кратковременный эффект. Ведь у всего есть цена. Пускай и расплата за злоупотребление и не моментальная...

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Власть стала осознавать всю тяжесть поглощения питьевых стимуляторов народом, поэтому Татьяна Голикова (Вице-премьер) дала поручение Минздраву заняться разработкой нормативного документа о запрете продажи энергетических напитков лицам не достигшим совершеннолетия.









Кроме того, прорабатывается вопрос, что максимальная тара, в которой будет разлит энерготоник, не должна быть больше пол-литра, а на упаковке должна стоять маркировка, запрещающая продажу лицам младше 18-ти.

Начинание правильное, еще лучше, чтобы за нарушение норм этого закона была б ответственность, сопоставимая за нарушение продажи алкогольной и табачной продукции тем же несовершеннолетним лицам.

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На данный момент мораторий на продажу безалкогольных энергетических напитков лицам до 18 лет действует на региональном уровне более чем в 20 субъектах России.