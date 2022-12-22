И назвал данный противоракетный комплекс лишь поводом затянуть войну, против которого у России есть актуальное противоядие

Словесная бравада украинцев по поводу поставок зенитно-ракетного комплекса вынудила дать свой ответ Владимира Путина, президента России. Знаковое заявление произошло во время сегодняшней пресс-конференции высшего исполнительного лица России.

реклама

Владимир Путин предупредил "тех кого надо", что мы "пощелкаем" поставляемые ЗРК. В своем сообщении он заявил о наличии противоядия от этого оборонительного вооружения. А все действия по поставке этого и других систем, лишь бессмысленным занятием, затягивающим военный конфликт на Украине.









Кроме того, американские "Патриоты" гарант конституции обозвал слишком устаревшими, сравнив их в неприглядном свете с отечественными С-300. Путин пояснил, что Патриот - слишком "пожилая" противоракетная система, выполняющая задачи значительно хуже семейства С-300.

Сегодня, в свою очередь, Джо Байден заявил о "непоколебимом намерении" отправить на Украину ЗРК Патриот. Заверив свою аудиторию, что Америка не только передаст всю полагающуюся технику, но и обучит военных "премудростям" обращения с комплексом.

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 3070 за 49 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде



