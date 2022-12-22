Словесная бравада украинцев по поводу поставок зенитно-ракетного комплекса вынудила дать свой ответ Владимира Путина, президента России. Знаковое заявление произошло во время сегодняшней пресс-конференции высшего исполнительного лица России.
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Владимир Путин предупредил "тех кого надо", что мы "пощелкаем" поставляемые ЗРК. В своем сообщении он заявил о наличии противоядия от этого оборонительного вооружения. А все действия по поставке этого и других систем, лишь бессмысленным занятием, затягивающим военный конфликт на Украине.
Кроме того, американские "Патриоты" гарант конституции обозвал слишком устаревшими, сравнив их в неприглядном свете с отечественными С-300. Путин пояснил, что Патриот - слишком "пожилая" противоракетная система, выполняющая задачи значительно хуже семейства С-300.
Сегодня, в свою очередь, Джо Байден заявил о "непоколебимом намерении" отправить на Украину ЗРК Патриот. Заверив свою аудиторию, что Америка не только передаст всю полагающуюся технику, но и обучит военных "премудростям" обращения с комплексом.