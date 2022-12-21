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Структура "Росатома" разработала ложную цель для борьбы против ракет с самонаведением
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   Что ни говори, а для точного бомбометания, самолету нужно пониже опуститься, да и внизу покоя нет. А что делать-то лечтикам, боевую задачу выполнять надо. Да и "транспортник" может быть обстрелян в зоне конфликта. Но спасение есть.

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   "Дочка" Ростатома - ВНИИЭФ, выдвинула концепцию по противодействию самонаводящимся ракетам для боевых и транспортных самолетов российской авиации. 


Источник фото: ferra.ru


   Принцип работы технологии довольно прост: самолет во время полета осуществляет воздушное "конвоирование" последовательно соединенных шаров со специальным покрытием. 

   Но не все так просто: шары должны быть разного размера, располагаться на различном расстоянии друг от друга. А для ракеты это выглядит не как "поезд с вагончиками", а как воздушная цель с бОльшим ЭПР чем у самолета. 

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   Для перевозки "ложной цели" будет использоваться внутренний контейнер самолета, где во время пролета над опасными зонами цепь шаров будет выпускаться в хвост самолета. А для ПВО и ракет противника все это будет "видеться" как реальный самолет.

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