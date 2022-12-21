Боевые самолеты будут "волочить" по воздуху "магниты" для вражеских ракет и тем самым от них спасаться

Что ни говори, а для точного бомбометания, самолету нужно пониже опуститься, да и внизу покоя нет. А что делать-то лечтикам, боевую задачу выполнять надо. Да и "транспортник" может быть обстрелян в зоне конфликта. Но спасение есть.

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Принцип работы технологии довольно прост: самолет во время полета осуществляет воздушное "конвоирование" последовательно соединенных шаров со специальным покрытием.

Но не все так просто: шары должны быть разного размера, располагаться на различном расстоянии друг от друга. А для ракеты это выглядит не как "поезд с вагончиками", а как воздушная цель с бОльшим ЭПР чем у самолета.

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Для перевозки "ложной цели" будет использоваться внутренний контейнер самолета, где во время пролета над опасными зонами цепь шаров будет выпускаться в хвост самолета. А для ПВО и ракет противника все это будет "видеться" как реальный самолет.