Скандал между Польшей и Украиной разрастается. Теперь под "молот правосудия" попал украинский генерал, безответственно подаривший заряженный гранатомет

В прошлый понедельник в столице Польши Варшаве произошло происшествие с высшим чином польской полиции которое не удалось скрыть. В кабинете генерала Ярослава Шимчика случился взрыв гранатомета, который в качестве "подарка" презентовали украинские коллеги.

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Теперь те самые подробности: оказывается подарили не один, а два гранатомета, первый был "проапгрейжен" до мегафона, а второй заявлен "гранатомет как гранатомет". Первый "музыкальный" от главы национальной полиции Украины - Игоря Клеменко, второй "безопасный" - от главы украинского "МЧС" Сергея Крука. Конечно, польского генерала заверили в "полной безопасности" грозного оружия, дополнительно добавив информацию о разрЯженном состоянии огнестрельного оружия.









Так или нет, но в одном точно сошлись оружейные эксперты, так это в невозможности "взять и самому выстрелить" без участия человека, если принять за гипотезу, что механизмы гранатомета были исправны. Либо что скорее всего, польский комендант сам "что-то" нажал. Генерал оправдываясь заявил, что он лишь попытался переставить из одного угла в другой в своем кабинете.

Позже генерал "апеллировал" что гранатомет был снаряжен учебным боеприпасом. Но с другой стороны возникает резонный вопрос: законно ли это вообще дарить ручное тяжелое вооружение, и без большой разницы - заряжено оно или нет. Ведь в любых случаях моно добыть боеприпас и совершить преступление.

Ах да, польский генерал не стал самым "крайним", под раздачу "орехов" попал украинский "смотрящий по подаркам" в ГСЧС - Генерал Дмитрий Бондарь. Кроме того, "бонусом" в довесок на Украине завели уголовное дело против фигурантов "подарочной репризы".

Но и польский генерал недалеко "ушел" от своего украинского коллеги: Шимчика ждут на допрос в местную прокуратуру.

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