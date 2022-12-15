Посылку передали лично шефу польской полиции, когда он был с официальным визитом на Украине

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В предпраздничной Польше царит отнюдь не рождественская кутерьма: в центральном варшавском офисе польской полиции произошел взрыв. Взорвался один из подарков, полученный от руководителей украинской полиции и ГСЧС (наш аналог МЧС). Подарки, как сообщается, были переданы лично во время визита польского офицера соседней страны.

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Детонация посылки произошла в 9 часов по местному времени, рядом с главным офисом шефа польской полиции.









Сам подарок комендант получил 11-12 декабря, когда по время официальной поездки была проведена серия встреч с начальниками украинской Национальной полиции и Государственной службы по ЧС. Кто конкретно вручил подарок - не называется.

В результате взрыва пострадали двое человек - сам глава польской полиции и гражданский служащий полиции. Ранения оказались легкими, но все равно по настоянию врачей, шефа главного управления госпитализировали, ранения другого служащего оказались незначительными и его отпустили домой.

Польские власти с официальным запросом по поводу происшествия уже обратились к Киеву.

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Обновлено: польские источники уточнили" новость. "Подарком" оказался гранатомет, с которым решили побаловаться полицейские. Правда место для детских игр было выбрано неподобающее ситуации: рядом с кабинетом шефа полиции - Ярослава Шимчика. "Незаряженный" гранатомет "случайно" выстрелил учебным боеприпасом, проломив учебным боеприпасом потолок в аккурат над кабинетом начальника. Сотрудник, произведший случайный выстрел - оглох.