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Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
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   Пока господин Илон Маск заставляет своих сотрудников дневать и ночевать в неуютном центральном офисе Твиттера что в Сан-Франциско, его знаменитый интернет "Starlink" теперь будет находиться под угрозой. И это буквально. Ведь в России на финальной стадии проходят испытания комплекса радиоэлектронной борьбы "Борщевик", способной обнаружить местоположение терминалов того самого "интернета от Маска". 

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"Борщевик" на шасси КАМАЗа

   Пеленговать РЭБ "Борщевик" терминалы способен на расстоянии до 10 километров с точностью до 50-60 метров. Комплекс мобильный. Поэтому его можно "приладить" на любое колесное шасси, доставив в любую точку фронта.


Источник фото: rostec.ru


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   И почему это так важно: спутниковый интернет играет большое значение для управления силами ВСУ и надежной связи на поле боя. Даже маленькие проблемы с его нормальным функционированием мигом сбивают боеготовность украинцев. Об этом легко можно судить хотя бы по тому, что в октябре тот самый Илон Маск решил прекратить финансирование Старлинка для Украины, сразу после чего его одернули из Пентагона, "популярно" объяснив о недопустимости такой самодеятельности. После чего ему ничего не оставалось, как начать продолжать "докладывать" из-за своего кармана для нормальной работы своего детища. А бизнесмены ой как не любят бесплатной работы...

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