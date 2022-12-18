Новое средство РЭБ разработали на "Сестрорецком оружейном заводе" и уже к настоящему моменту оно проходит испытание где-то на просторах СВО

Пока господин Илон Маск заставляет своих сотрудников дневать и ночевать в неуютном центральном офисе Твиттера что в Сан-Франциско, его знаменитый интернет "Starlink" теперь будет находиться под угрозой. И это буквально. Ведь в России на финальной стадии проходят испытания комплекса радиоэлектронной борьбы "Борщевик", способной обнаружить местоположение терминалов того самого "интернета от Маска".

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"Борщевик" на шасси КАМАЗа

Пеленговать РЭБ "Борщевик" терминалы способен на расстоянии до 10 километров с точностью до 50-60 метров. Комплекс мобильный. Поэтому его можно "приладить" на любое колесное шасси, доставив в любую точку фронта.









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И почему это так важно: спутниковый интернет играет большое значение для управления силами ВСУ и надежной связи на поле боя. Даже маленькие проблемы с его нормальным функционированием мигом сбивают боеготовность украинцев. Об этом легко можно судить хотя бы по тому, что в октябре тот самый Илон Маск решил прекратить финансирование Старлинка для Украины, сразу после чего его одернули из Пентагона, "популярно" объяснив о недопустимости такой самодеятельности. После чего ему ничего не оставалось, как начать продолжать "докладывать" из-за своего кармана для нормальной работы своего детища. А бизнесмены ой как не любят бесплатной работы...