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Madarator За пост начислено вознаграждение
Теперь работники Твиттера могут жить на работе из-за установленной стиральной машины и кроватей
Но превращение в общежитие коммерческой недвижимости не сильно нравится властям Сан-Франциско
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   Кто о чем, а капиталист всегда думает о повышении прибылей. Богатый и знаменитый Илон Маск не даст соврать. После приобретения социальной сети Твиттер, надо как-то сокращать издержки. И лучшего способа чем кардинально поменять устоявшиеся порядки в своей новоприобретенной компании - старина Илон не нашел.

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   В Сан-Франциско назревает скандал, чиновники города заподозрили миллиардера в незаконных действиях. Ибо благодаря его решению помещение, использующуюся под коммерческое использование, превратилось в человеческое общежитие. И эти слова относятся к штаб-квартире Твиттера, где офис уже заставлен раскладушками, диванами и даже гардеробом. Но видимо к концу терпения властей города вынудило решение установить еще и стиралки. А чтобы в "комнатах" был самый настоящий уют - теперь у работникам выдали служебное постельное белье и домашние тапочки.


Источник фото: techcult.ru 

   "Невзрачным общежитием" былые офисы назвал журналист BBC - Джеймс Клейтон. И снова к Илону Маску: последний потребовал от всех оставшихся работников "дневать и ночевать на работе", то есть долго и с максимальной самоотдачей работать, несогласных же попросил сразу на выход. Большое количество работников решили уйти.

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   И дабы воспламенить сердца людей, руководитель личным примером показывает, каким он видит "идеального работника", ночуя иногда у себя в кабинете. Но в сети уже распространяется волна осуждения амбициозного владельца бизнеса.

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#илон маск #твиттер #илон маск twitter
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