Данная модификация превращает обычные советские бомбы, которых к слову, у Украины очень много - в управляемые с функцией планирования прямо в цель

Кому война, кому мать родна. Эта народная поговорка как нельзя кстати в тему будущих поставок военного оборудования с "гравировкой" made in USA. Нет бы поставить генераторы, а еще лучше перевести к себе в процветающую Америку миллионы страждущих украинцев, дедушка Джо выбирает вариант с передачей большого военного "пакета", в который помимо обычных военных "ништяков" может войти электронное оборудование для оснащения неуправляемых авиационных боеприпасов в так называемые "умные бомбы". После оснащения старое военное "железо" должно превратиться в передовое вооружение, способное с подавляющей точностью уничтожать боевые позиции русских войск. Этакие чаяния выразили информаторы из числа американских чиновников, имеющих доступ "на самый верх".

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Поставляемые комплекты "юного ракетчика" состоят из устройства планетарного позиционирования для увеличения точностных параметров большого ассортимента авиационных боеприпасов. А на выходе получаются, согласно определению военных инженеров Пентагона, так называемый унифицированный воздушный снаряд для прямолинейной атаки цели. Возможно вы уже слышали эту аббревиатуру - JDAM. Вооруженные силы США уже использовали эту схему переоснащения своих бомб массой до 1 тонны. Такие улучшения касались модифицированных боеприпасов для использования с истребителей и бомбардировщиков.





На бомбе хорошо видно устройство глобального позиционирования

Один из вопросов, который так сильно волнует заинтересованных лиц, от кого лично исходило одобрение на полноценную передачу технологии JDAM Украине. В текущих условиях это могли сделать либо главные советники (президента США) по национальной безопасности либо сам Джо Байден. Для тех кто "в теме", существует еще одна "дилемма": ведь устройствами глобального позиционирования можно оснастить не только авиационные бомбы для метания с высот, но и вполне себе наземные боеприпасы, которые можно будет также использовать как управляемое вооружение. Другой вопрос - какие конкретно наземные установки или артиллерийские системы будут "модернизировать".





Украинский МиГ-29

К слову о возможных вариантах для авиационного апгрейда. Первым в списке стоит хорошо нам известный МиГ еще советской постройки. И именно он, скорее всего, и будет выбран для первейшей операции по переоснащению для использования тех самых планируемых боеприпасов. Хотя ранее рассматривался вариант поставки новейших западных образцов авиации. Но тут "всплывает" проблема переобучения украинских пилотов и наземного персонала соответственно для управления самолетов и его последующего земного обслуживания.

Как известно, это не первый случай передачи Украине передового вооружения и техники, в том числе и авиационных боеприпасов. Так уже по территории Российской Федерации в большом количестве были использованы высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, запускаемые с воздушных носителей. К слову, именно этими ракетами обстреливался Белгород.





AGM-88 HARM

Но принцип работы HARM отличается от принципов наведения JDAM. HARM "работает" по цели благодаря, своеобразной "антенне", которая словно элитная собака-ищейка, берет "электромагнитный след" вражеских подразделений и полевых штабов.

В дополнение к тем самым грозным "Хаймарсам", сильно потрепавших логистические цепочки россиян, означенные JDAM должны внести серьезную "лепту" в поражении воинских частей, в том числе и командных пунктов. К слову, в кулуарах вашингтонские чиновники получили "тайное послание" Кремля, который был сильно разозлен поставками западных РСЗО. Послание заключалась в неприкрытых угрозах применить ядерное оружие вблизи от натовских границ.





колесная версия HIMARS

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Личное мнение

Украинская пресса, как всегда, преувеличивает: на самом деле после данного апгрейда (речь идет о технологии jDAM) авиационные снаряды становятся не "умными", а более подходящее название - "управляемыми".

Второе важное замечание. В ходе СВО свободно падающие бомбы - редкий гость на полях сражений. Причина легко "гуглится": высокое насыщение театра военных действий всевозможными ПВО и ПРО делает использование самолетов противоборствующих сторон крайне рискованным. И все это прекрасно понимают. В том числе и украинские летчики. Поэтому если они и рискуют совершать боевые вылеты, то делают это до "ленточки", стараясь перемещаться на сверхнизких высотах. Поэтому глупо ожидать от такого режима полета высокой эффективности поражения теми самыми "умными бомбами". Они лишь хороши в случае господствования своей авиации в воздухе при полнейшем отсутствии у противника полноценных ПВО и ПРО систем.