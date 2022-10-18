Но нашелся смелый американский журналист, заявивший о предвзятости освещения данной ситуации и недопущении одурачивания своих зрителей

Что такое лицемерие и какой не должна быть эталонная журналистика, хорошо не лишний раз напомнить всем. И что вдвойне приятно, работой над ошибками занимается представитель того самого Запада, Запада - который врет "в одну калитку" и не краснеет, отстаивая интересы своих заказчиков. И я сейчас не пошутил.

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Так представитель журналистского лагеря - Американец Патрик Ланкастер, решил побыть в роли "и один в поле воин", дав свой профессиональный комментарий по поводу однобокости освещения событий, происходящих в зоне Восточной Европы между Россией и Украиной представителями так называемых западных масс-медиа. Так после кричащих заголовков западной прессы о массированной атаке по энергетическим "артериям" Украины подметил важный триггер: ни один так называемый "акула пера и камеры" больших СМИ не захотел приехать в Город первого салюта - Белгород, не обращая никакого внимания, что Белый город подвергается каждодневным огневым и ракетным налетам сил ВСУ,









А не далее как вчера, чуть ли не целая сотня журналистских групп вела съемки о попаданиях дронов-камикадзе в объекты инфраструктуры Киева, ожидая прилета "Гераней" рядом с предполагаемыми объектами заранее. Что весьма странно... Но опять же, посетить прифронтовой Белгород почему-то "получилось" у них, да и даже пускай не смогли добраться, но почему не показать просто видео с комментариями - вопрос конечно же риторический...

Резюмируя, Патрик сказал что западные СМИ далеки от соблюдения так называемой журналисткой этики, показывая лишь только то, что выгодно их редакциям.

Так же совестливый журналист дал совет своим зрителям не верить западным журналистам крупных организаций с их однобокой оценкой ситуации и рассматривать ситуацию, прислушиваясь к мнению всех сторон.

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