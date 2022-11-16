Только дедушка "отдохнул" на Бали в высокосветских беседах с Си Цзиньпином. Сразу по прилете на родину вспомнил важное, но совершенно забытое: как же там страна Украина на другой половине мира будет жить, страна в которой просто мечтают искоренить всех русских и их детей. На такое "святое дело" можно и нужно раскошелиться. Правда не из своего кармана, а из государственного. А нужно для "помощи" ни много ни мало, а порядка $37,7 млрд долларов.
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И вы будете смеяться, даже "гроза американской нации" - COVID-19, получил гораздо меньшее финансирование в размере около 9 миллиарда долларов, а что уже говорить про другие инфекционные болячки, на борьбу с которыми Джо Джозефович запросил совсем уж скромные 900 миллионов долларов.
Что конкретно входит в поставки военной техники, дедушка не рассказал, но согласно советнику Джо Байдена, Джейку Салливану, перво-наперво, на Украину поступят системы ПВО. И действительно, ведь ПВО нужно не только Украине, но и Польше, которая при всем своем НАТОвском "величии" не смогла сбить две украинские ракеты.