Все скрытое когда-нибудь становится явным, так Украина в 2024 году должна получить в свое распоряжение зенитно-ракетные системы Skynex. Но завод Rheinmetall пока уклоняется от ответа, кому же изготавливаются эти системы.
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И теперь нужно быть серьезным: две футуристические установки и стоят "футуристично". Оцените - "комплект" из пары Skynex тянет на полновесные 182 миллиона в европейской валюте.
Кроме того, этот комплект не полон без специальных грузовых автомобилей, цена за которые составляет 12 млн евро. Правда сколько грузовиков собирается поставить концерн - неизвестно.
Весь проект от начала и до конца профинансирует немецкое правительство.
Сам проект представляет собой 35-милимитровые артиллерийские установки ближнего радиуса действия для уничтожения ракет и беспилотников. Концептуально Скайнекс схож с Гепардом, уже поставленным ранее на Украину, но является самой современной разработкой.
Компания разработчик приводит интересные данные, согласно которым "цена сбития" самолета с помощью этой системы составляет порядка 4000 долларов.