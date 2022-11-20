Покинуть "ридну нэньку" как ни странно предложил один из топ-менеджеров ДТЭКа - Максим Тимченко

Большим секретом не является информация о повышенной нагрузке на энергосети в зимний период. Обогреватели в квартирах не дадут соврать. Не стало это большой "новостью" и для директора украинского энергетического холдинга, предложившего своим согражданам на время зимней стужи покинуть "желто-голубую" страну.

реклама

Киев без электричества



На сезонную миграцию украинцев также подталкивает и премьер-министр неньки - Денис Шмыгаль. Заявивший в одном из своих недавних интервью, что ракеты (которые у России кончились еще весной) помножили на ноль более или примерно половину всей энергетической инфраструктуры Украины. И возвращаясь к пану Тимченко, заявившему, что оптимальным периодом для убытия с места постоянного пребывания, является период в три-четыре месяца.





Львов

Причем аргументация у подчиненного Рината Ахметова убедительная: благодаря экономии "света" могут работать больницы.

"Обнадежил" местных жителей также и мэр Львова - Андрей Содовой, вежливо проинформировавший об отключении электричества не только на дни, но даже и на целые недели.

Но как сообщают многочисленные видеоисточники, "перфоманс" по прекращению чрезмерного потребления "электронов" не поддержали жители Одессы, вышедшие на протест с перекрытием оживленного шоссе. Со "зрадныками" уже разбираются СБУ. Ведь не время раскачивать лодку, когда не за горами "освобождение" Крыма...

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде