Большим секретом не является информация о повышенной нагрузке на энергосети в зимний период. Обогреватели в квартирах не дадут соврать. Не стало это большой "новостью" и для директора украинского энергетического холдинга, предложившего своим согражданам на время зимней стужи покинуть "желто-голубую" страну.
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На сезонную миграцию украинцев также подталкивает и премьер-министр неньки - Денис Шмыгаль. Заявивший в одном из своих недавних интервью, что ракеты (которые у России кончились еще весной) помножили на ноль более или примерно половину всей энергетической инфраструктуры Украины. И возвращаясь к пану Тимченко, заявившему, что оптимальным периодом для убытия с места постоянного пребывания, является период в три-четыре месяца.
Причем аргументация у подчиненного Рината Ахметова убедительная: благодаря экономии "света" могут работать больницы.
"Обнадежил" местных жителей также и мэр Львова - Андрей Содовой, вежливо проинформировавший об отключении электричества не только на дни, но даже и на целые недели.
Но как сообщают многочисленные видеоисточники, "перфоманс" по прекращению чрезмерного потребления "электронов" не поддержали жители Одессы, вышедшие на протест с перекрытием оживленного шоссе. Со "зрадныками" уже разбираются СБУ. Ведь не время раскачивать лодку, когда не за горами "освобождение" Крыма...