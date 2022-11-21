И как всегда ответил максимально размыто, как он это хорошо умеет делать

Все мы помним прекрасную историю про "свободу слова" наоборот, когда и без того импульсивный Дональд Трамп не выдержал откровенного мухлежа с результатами выборов президента Америки в 2021 году и своим известным твитом "вывел" людей на улицы Вашингтона, где под стать своему горячему лидеру, разудалая толпа взяла штурмом Капитолий, как какие-нибудь майдановцы захватили резиденцию президентов Украины - Межигорье. Но тут есть нюанс: цветные революции могут проводить только силы, одобряемые Америкой и только за пределами США - иначе это не демократия, а мятеж террористов. Старина Трамп прекрасно в этом убедился...

реклама









И именно после того своего твита аккаунт экс-президента был забанен "навечно". Но времена стремительно меняются, и вот новый владелец Твиттера - Илон Маск, путем "демократичного голосования" вывел профиль лидера республиканцев из блокировки. Но предыдущий президент отказался возвращаться в эту социальную сеть. Посетовав на множество текущих проблем в новой "игрушке" Илона.

Но напоследок Трамп "подсластил пилюлю" своему однопартийцу: открыто похвалив Маска.

Но переживать за Трампа не стоит: миллиардер не исчезнет из публичного пространства и социальных сетей, по причине наличия своей собственной "игрушки" - соцсети "Truth Social".

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Ну и да, тут бабушка гадала, да надвое сказала: "внезапно" проблемы в Твиттере исчезнут, и Трамп на коне въедет в свой новый старый профиль и продолжит жечь сердца людей своим глаголом...