Бывший президент и будущий кандидат снова на связи с центром.

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Если вы хотели пообщаться с бывшим президентом США и будущим кандидатом на этот пост Дональдом Трампом, но не знали как это сделать, то теперь у вас появится эта возможность.

Выкупивший соцсеть Twitter Илон Маск, который сейчас наводит там свои порядки, уже активировал ранее удалённый аккаунт Трампа. Прежде, чем сделать это Маск пожелал узнать мнение пользователей по этому поводу, а потому устроил публичный опрос в самом Twitter. В общей сложности в голосовании приняло участие около 15 миллионов учетных записей. Победа бывшего владельца Белого Дома оказалась не столь убедительной: за восстановление его страницы выступили 51,8% проголосовавших, а против оказались 48,2%. Впрочем, к такому соотношению сторонников и противников Дональду Трампу не привыкать.

Аккаунт человека, мечтавшего сделать Америку снова великой, был заблокирован после того, как бывшее руководство Twitter, по некоторым данным контролируемое демократической партией США, вынесло соответствующее решение после протестов в США в 2021 году. Тогда в ходе волнений, организацию которых приписывают Трампу, протестующие ворвались в здание Капитолия США и, удерживая его в течение нескольких часов, устроили там погром. Их требованием была отмена результатов президентских выборов 2020 года, которые по их мнению были скомпрометированы. К сожалению, в ходе акции погибли несколько человек.

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Решение о блокировке страницы Трампа в соцсети Twitter вызвало резонанс в американской политике: одни всецело поддерживали это решение, а другие называли это не иначе, как нарушением свободы слова, которая закреплена в Конституции США и когда-то являлась гордостью американцев.