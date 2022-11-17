Украинская армия считает херсонцев тотальными уклонистами от "почетной" службы в строю ВСУ

Кто с воодушевлением "помахал платочком" при выходе российской армии из негостеприимного Херсона - теперь громко плачут и клянут свою судьбу. Оказывается, еще не успев толком повесить портреты своего "фюрера" на стены - Зеленского; новоявленные власти зато уже успели провести мобилизацию местных мужчин. И говорится, местным "комиссариатам" полностью индифферентно, любишь ты Украину как националист-активист и хочешь защищать тылы, "скидки" никому не будет - всех призовут.

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В самих же ВСУ царят настроения иного плана: для них Херсон - это убежище "уклонистов" и прочих несознательных элементов, не "сильно" стремящихся попасть в 22-ю армию мира. Долгое время укрывавшихся от тотального призыва. И теперь, пришла "расплата", точнее мобилизационные мероприятия крайне принудительного толка.

Тем временем по сети циркулируют слухи о расстреле около полусотни граждан, объявленных пророссийскими активистами.

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