Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Жителей Херсона стали принудительно мобилизовать в ВСУ
Украинская армия считает херсонцев тотальными уклонистами от "почетной" службы в строю ВСУ
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

   Кто с воодушевлением "помахал платочком" при выходе российской армии из негостеприимного Херсона - теперь громко плачут и клянут свою судьбу. Оказывается, еще не успев толком повесить портреты своего "фюрера" на стены - Зеленского; новоявленные власти зато уже успели провести мобилизацию местных мужчин. И говорится, местным "комиссариатам" полностью индифферентно, любишь ты Украину как националист-активист и хочешь защищать тылы, "скидки" никому не будет - всех призовут.

реклама

   Источник фото: lnr.media

   

   В самих же ВСУ царят настроения иного плана: для них Херсон - это убежище "уклонистов" и прочих несознательных элементов, не "сильно" стремящихся попасть в 22-ю армию мира. Долгое время укрывавшихся от тотального призыва. И теперь, пришла "расплата", точнее мобилизационные мероприятия крайне принудительного толка. 

   Тем временем по сети циркулируют слухи о расстреле около полусотни граждан, объявленных пророссийскими активистами.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

                                                                                       

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#херсон #новости херсона
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
В Херсонской области Россия теперь будет обороняться по левому берегу Днепра
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеоблогер треш-стримов был обрит налысо и депортирован из России, за глумление над героем СВО
37
Корабль NASA Orion сделал первый снимок Земли во время полета к Луне на скорости более 8000 км/ч
16
Lanius: Израильская компания Elbit Systems представила небольшой барражирующий беспилотник
+
Магазин DNS заподозрили в искусственном подогревании спроса на RTX 4080 и создании дефицита
26
Asus опубликовала требования к блоку питания для питания AMD RX 7900 XTX
3
В России стартовали продажи новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 — смотрим цены
21
В сети появился первый случай расплавления 16-контактного разъема на RTX 4090 Founders Edition
7
После выхода Nvidia RTX 4080 на видеокарты предыдущего поколения цены вновь поползли вниз
17
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 5800X – как собрать игровой компьютер с выгодой до 2 раз
+
Проблема не в глюкозе: Исследователи обнаружили ключевую причину диабета 2-го типа
+
Первые всесторонние тесты GeForce RTX 4080 — впечатляющая производительность при высокой стоимости
59
Приложение Android Auto получило новый дизайн
+
Илон Маск стремительно теряет популярность в США
3
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
5
Украина получит старые американские системы ПВО, снятые с вооружения более 20 лет назад
20
ASUS обновила рекомендации по мощности блока питания для систем с новыми видеокартами AMD и NVIDIA
17
Nvidia RTX 4080 не хватает в магазинах, а RX 7900 XT и XTX поставляются лучше, чем RTX 4090
25
Самый большой авианосец в мире прибыл из США в Великобританию
12
RTX 4080: лучшая производительность за свои деньги – IGN
7
Учёные создали в лаборатории светящуюся чёрную дыру, чтобы проверить теорию Стивена Хокинга
9

Популярные статьи

Какие ракеты, помимо Калибров, может применить и применяет Россия в ходе СВО
150
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
86
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
84
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
50
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
84
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
35
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
19
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
27
Почему мне было сложно решиться на покупку Modern Warfare 2
11

Сейчас обсуждают

Такой-то
21:14
а может и не продлиться, а может не пару лет конкретика местных пИсателей
Дефицит чипов в автомобильном секторе может продлиться ещё пару лет
Палец Шеши
21:10
Опять не нравится игра, в Эпик game сегодня раздают игру что-то опять не вдохновила, удаляю..
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
Не шутите с пальцем Шеши
21:10
С таким же успехом умалишенные могут заявлять, что США должны платить репарации рашке, но реальность это не изменит, если рашка пошла путём нацисткой Германии, то конец будет такой же
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
garison87
21:10
да ддр4 нормально фольгой охлаждалась, а на ддр5 нужен охлад от ддр2
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
НеБрат Шеши
21:08
Власти Киева должны будут выплатить РФ репарации на фоне обстрелов и разрушения ее четырех новых регионов, считает депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет. ДНР, ЛНР, Херсо...
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
Гоогле Гооглев
21:08
Опровергни
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
vladislavich173
21:08
обидно, особенно для ддр5
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
НеБрат Шеши
21:07
Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи Украины Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, “Южмаш”, — приводит слова Шмыгаля украинское издание “Страна.ua...
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
Не шутите с пальцем Шеши
21:07
Гитлер тоже любил бомбить гражданские объекты и инфраструктуру, но это ему не помогло Бессмысленно жестокие и беспощадные бомбардировки Лондона, разумеется, являются частью подготовленного Гитлером п...
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
НеБрат Шеши
21:06
Politico: Киев сообщил союзникам о проблемах с восстановлением энергосистемы Киев ожидает усиления атак по своим энергообъектам, но для восстановления подачи тепла и электроэнергии материалов у него ...
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем