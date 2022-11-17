Украинские боевики привязывают мирных граждан к столбам в центре города, расстреливают выстрелами в упор, вывозят людей в неизвестном направлении. Националисты действуют в своем излюбленном стиле - сея террор и ужас на захваченной территории.

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Во временно оккупированном украинскими войсками Херсоне, начался кровавый террор. Националисты выискивают пророссийских активистов и привязывают их к столбам в центре города. По сообщениям РИА «Новости» 39 человек уже были казнены, их хладнокровно расстреляли выстрелами в упор.Экстренные службы сообщают, что тела казненных родственникам не выдают, каратели ВСУ планируют их использовать для дискредитации вооруженных сил РФ. Будут созданы постановочные ролики, о якобы военных преступлениях России. На данный момент стало известно, что 74 человека вывезли в неизвестном направлении, видимо для пыток и выбивания показаний.

По сути были расстреляны обычные гражданские жители Херсона, которые не принимали участия в боевых действиях. Начались угрозы и успевшим эвакуироваться гражданам - военнослужащие ВСУ врываются к ним в дома, портят имущество, производят обыски, снимают все это на камеру и отправляют видеоматериалы собственникам. Еще в октябре российские власти призвали жителей Херсона эвакуироваться на другой берег Днепра, из-за опасности подрыва плотины Каховской ГЭС. Удалось эвакуировать 115 тысяч граждан, что фактически спасло их от кровавой расправы. Агентство Associated Press успело сделать несколько фотографий линчевания местных жителей Херсона украинскими силовиками, после чего Киевские власти отобрали у них аккредитацию и выслали из страны.

Российские войска были выведены из Херсона и правого берега Днепра, как раз таки для минимализации жертв среди мирного населения, по решению главнокомандующего войсками СВО Сергея Суровикина. А всем гражданам желавшим эвакуироваться была оказана посильная помощь в перевозке.

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