"Дочка" Ростеха - научный "подрядчик" с наименованием "Прикладная химия", сообщила о запланированном запуске конвейера по производству фторполимерной пленки NEVAFLON, востребованной в оранжереях и тепличных сооружениях. Новое изобретение научного центра создано для "вытеснения" привычного стекла и пластика с вышеозначенных объектов. Разумеется, замена должна случиться на NEVAFLON.
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Чем в лучшую сторону отличается данная пленка от устаревших материалов, таких как полиэтилен, так это высокой стойкостью, долговечностью (срок службы не менее 30 лет) и такой актуальной на сегодня - экологичностью.
NEVAFLON создается посредством пропускания расплавленных фторполимеров через специальный "станок", а на выходе получается материал с "вдохновляющими" свойствами. К тому же, конечное вещество обладает повышенной "прочностью" к высокоактивной химической среде и механическим "атакам", а для адептов безопасности - выделяется еще и плохой горючестью. И как писал выше, есть и пресловутая экологичность, ведь покрытие после окончания сроков эксплуатации полностью перерабатываемо.
Интерес к новинке помимо тепличных хозяйств, проявили и авиапроизводители, впечатлённые многочисленными полезными свойствами материала.