Еще дедушка Ленин говорил, что Кино - важнейшее из искусств. И с ним трудно не согласиться, особенно в череду невзгод и трудностей, где после нелегкого рабочего дня хорошо в кругу семьи посмотреть замечательный фильм. Но то ли кино разучились снимать, то ли мы стали "чуточку" диванными кинокритиками, но современному зрителю трудно угодить от слова совсем. В особенности, когда привередливый киноман слышит словосочетание "российское кино". Но "по большому секрету" и в России умеют снимать приличные фильмы.
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Так самым кассовым фильмом уходящего непростого года стала экранизация книжного романа Алексея Иванова. Сотрудники "Централ партнершип", занимающиеся прокатом фильма в России, "подсказали", что со времен первого "Аватара", "Сердце Пармы" смогло удержаться на пьедестале в ранге лидера по кассовым сборам на протяжении больше 1 месяца (5 недель). Такого не было целых 13 лет. К слову киноленту о любви обычного князя и "простой" колдуньи посмотрело уже порядка 2 миллионов зрителей.
На кинопоиске у фильма рейтинг 7 "баллов".