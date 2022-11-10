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Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце Пармы" стала самым кассовым фильмом 2022 года
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   Еще дедушка Ленин говорил, что Кино - важнейшее из искусств. И с ним трудно не согласиться, особенно в череду невзгод и трудностей, где после нелегкого рабочего дня хорошо в кругу семьи посмотреть замечательный фильм. Но то ли кино разучились снимать, то ли мы стали "чуточку" диванными кинокритиками, но современному зрителю трудно угодить от слова совсем. В особенности, когда привередливый киноман слышит словосочетание "российское кино". Но "по большому секрету" и в России умеют снимать приличные фильмы. 

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источник фото: kinopoisk.ru


   Так самым кассовым фильмом уходящего непростого года стала экранизация книжного романа Алексея Иванова. Сотрудники "Централ партнершип", занимающиеся прокатом фильма в России, "подсказали", что со времен первого "Аватара", "Сердце Пармы" смогло удержаться на пьедестале в ранге лидера по кассовым сборам на протяжении больше 1 месяца (5 недель). Такого не было целых 13 лет. К слову киноленту о любви обычного князя и "простой" колдуньи посмотрело уже порядка 2 миллионов зрителей. 

   На кинопоиске у фильма рейтинг 7 "баллов".

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#самые кассовые фильмы 2022 года в россии #сердце пармы #фильмы россии 2022
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