Забегая вперед, до установленной даты "конца истории" осталось совсем не слишком много времени

Отложив в сторону календари Майя, обозначившие конец света в декабре 2012 года, с интересом присмотримся к новым "познавательным" данным. На сей раз в роли "ванги" выступает член команды искусственного разума, а если еще точнее - суперкомпьютер с большим прошлым. Я говорю о World One.

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Данный компьютер, с приставкой супер-, создавался для Римского клуба (вроде бы клуба истинных правителей нашей Голубой планеты). Причем данный "кусок электроники" создавался не просто так, а для вдумчивого ответа какой будет жизнь в недалеком будущем. Естественно, не обошлось без тщательных просчетов большого массива данных, коренным образом влияющих на общий итог. Это разумеется, данные о динамике рождаемости, шкала загрязнения окружающей среды и много чего еще.









И да, машинные предсказания не просто "рандомят", а согласно "любимому" словечку Zelot'a, выдают "мякотку". Так уже пара-тройка предсказаний суперкомпьютера сбылись. Два из них - это заметное снижение природных ископаемых и возобновляемых ресурсов.

Ну а "главное блюдо", поданное в качестве холодной информационной ванной - это расчет причины вымирания глобального человечества. Согласно алгоритмам World One, человек настолько замусорит уставшую планету, что это приобретет необратимый характер. И уже скоро, спустя "каких-то 20 лет", начиная с 2040 года, наша цивилизация "благополучно" получит статус "кануть в лету".

Ну а пока есть время, бегом за мощнейшей RTX 4090, будем следовать девизу и словам знаменитого Людовика XIV "короля-солнца" - "после нас хоть потоп"...









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