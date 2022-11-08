И снова о ней любой - о свободе слова. Так поступают свежие новости, что в оперативном порядке популярную социальную площадку Твиттер, после покупки оной Илоном Маском, стали покидать западные звезды. Многие не комментируют свое поспешное "бегство", но многие не могут молчать. Так например, актриса-комик Вупи Голдберг поделилась желанием покинуть Твиттер. Лицедейка и назвала конкретную причину, сподвигнувшую ее на это. Все дело в Илоне Эррловиче, которому после долгих препирательств все-таки позволили "завладеть" социальным рупором. И по словам той же Голдберг, социальная сеть стала одним большим бардаком. Ну да, когда во всем виноваты мужчины, это - одно, а когда те же мужчины могут теперь парировать обвинения в "излишней" маскулинности - это и есть "бардак". Но к сожалению Вупи об этом стыдливо промолчала.
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Тренд "уходя, захлопнув дверь", уже поддержали "коллеги" последней - Джиджи Хадид (модель) и сценарист Шонда Раймс (первый раз слышу о такой).
Но хорошая новость есть и тут: звезды звездами, но ранее рупор неолиберального порядка, после отмены оного как единственного диктата правильных постов и мыслей, стремительными "косяками" стали пребывать простые пользователи, оценившие успешные "потуги" по искоренению ненавистной цензуры "в один конец". Дональд Трамп И Канье Вест не дадут соврать...