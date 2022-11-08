Робототехника в России развивается семимильными шагами, пускай не такими, как в корпорации кибердайн системс, имеющей возможность создать искусственный интеллект, способный пройти основательный тест Тьюринга, но такой, которая позволяет "научить" робота рисовать картины, точнее "копировать" шедевры мировой живописи.
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Так питерские исследователи сконструировали рисующего робота, изображающего всемирно известные картины. Из достоинств "живописца" - это хорошее навыки "подражательства" стилю выбранного маэстро. И конечно же, робот довольно-таки работоспособен: шутка ли, он может "творить" 25 часов "без перекуров" и "перерыва на сон". Хотя нет, как и любому "человеку", роботу нужны небольшие паузы - те самые "перекуры", в роботизированном эквиваленте называемые перезагрузками.
Ах да, жаль что время на одну "копию" шедевра у "пикассо" уходит около 7 дней, но в то же время программа робота неплохо перемешивает краски в физическом плане, тем самым, подбирая правильную палитру.
Со временем данный робот должен если не заменить, то в крайнем случае дополнить работу художников-реставраторов.