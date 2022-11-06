Данный вопрос уже активно курсирует во властных кабинетах украинской столицы из-за планомерного "угасания" критических объектов инфраструктуры Киева

Работа "всемогущей" ПВО, в том числе NASMAS и прочих IRIS-T, видимо сделала свое дело: сбила все Герани, и защитила критически важные объекты Киева и Киевской области. И видимо поэтому теперь планируется эвакуировать 3 миллиона человек с матери городов русских (фрагмент-упоминание о Киеве из "Повести временных лет"). Правда пока еще не все так плохо, и эвакуация такого огромного количества людей может наступить только при наступлении полного "форс-мажора" - то есть полного блэкаута, когда после отключения электричества не сможет функционировать канализация и водоснабжение.

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Простым киевлянам о наступлении "часа икс" сообщат за 12 часов. После чего, не будет никакой массовой организации, а все что будет - информирование посредством громкоговорителей с просьбой покинуть стремительно остывающие квартиры.









Немногим ранее, бывший знаменитый боксер, а ныне "золотые цитаты" мэр Виталий Кличко, рассказал что Киев может быть отключен от тепла, электричества и водоснабжения, если Россия не остановится и начнет методично "зачищать" объекты критической инфраструктуры. И уже как позавчера 4,5 миллиона "ячеек общества" остались без света на всей территории Украины, в это число входят 450 тысяч горожан Киева.

На текущий момент почасовой график отключения "рубильника" уже ввели на территории четырех украинских областей.

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Это все что вам нужно сдать об успешном сбитии всех российских ракет и ударных беспилотников-камикадзе.