Работа "всемогущей" ПВО, в том числе NASMAS и прочих IRIS-T, видимо сделала свое дело: сбила все Герани, и защитила критически важные объекты Киева и Киевской области. И видимо поэтому теперь планируется эвакуировать 3 миллиона человек с матери городов русских (фрагмент-упоминание о Киеве из "Повести временных лет"). Правда пока еще не все так плохо, и эвакуация такого огромного количества людей может наступить только при наступлении полного "форс-мажора" - то есть полного блэкаута, когда после отключения электричества не сможет функционировать канализация и водоснабжение.
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Простым киевлянам о наступлении "часа икс" сообщат за 12 часов. После чего, не будет никакой массовой организации, а все что будет - информирование посредством громкоговорителей с просьбой покинуть стремительно остывающие квартиры.
Немногим ранее, бывший знаменитый боксер, а ныне "золотые цитаты" мэр Виталий Кличко, рассказал что Киев может быть отключен от тепла, электричества и водоснабжения, если Россия не остановится и начнет методично "зачищать" объекты критической инфраструктуры. И уже как позавчера 4,5 миллиона "ячеек общества" остались без света на всей территории Украины, в это число входят 450 тысяч горожан Киева.
На текущий момент почасовой график отключения "рубильника" уже ввели на территории четырех украинских областей.
Это все что вам нужно сдать об успешном сбитии всех российских ракет и ударных беспилотников-камикадзе.